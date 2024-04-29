عاجل
درجات الحرارة في المحافظات اليوم.. القاهرة تسجل 30 ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال بغزة ورفح إلى ٢٢ شهيدًا الإعلام الفلسطيني ينشر أسماء شهداء قصف منازل رفح وفاة شخص وإصابة ١٦ آخرين في حادث تصادم بالمنيا في قصفٍ لطائرات الاحتلال.. استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال ونساء
الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بلينكن: أمريكا تدعم أرمينيا وأذربيجان من أجل اتفاق سلام

وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي

 

حث وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن أرمينيا وأذربيجان على مواصلة محادثاتهما من أجل التوصّل إلى اتّفاق سلام، بعد تظاهرات احتجاجيّة في الجانب الأرميني.

txt

موعد حفل راغب علامة الرابع في أمريكا

txt

أمريكا: إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية قبل طرح رؤيتنا


وقالت الخارجيّة الأمريكيّة إن بلينكن تحدّث هاتفيا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وفي المكالمة مع باشينيان، أكّد بلينكن "دعم الولايات المتحدة التقدّم بين أرمينيا وأذربيجان من أجل اتّفاق سلام" يكون محترما ودائما، حسبما قال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر.

وتحدّث بلينكن، وكذلك ممثّلو الاتّحاد الأوروبي، مرارا مع قادة الدولتين المتنافستين، على أمل تجنّب صراع جديد.

مواد متعلقة

كوريا الشمالية: واشنطن تحاول تغيير مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسياسة حقيرة

أعاصير تجتاح مناطق وسط الولايات المتحدة الأمريكية وسقوط ضحايا

زيلينسكي يعلن استوفاء الشروط اللازمة للبدء الفعلى فى مفاوضات الانضمام للناتو

إصابة 3 سيدات بالإيدز بعد إجرائهن عمليات تجميل في الوجه بأمريكا

موعد حفل راغب علامة الرابع في أمريكا

أمريكا: إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية قبل طرح رؤيتنا

أستاذ أدب عبري يكشف أمرا غير مسبوق بتاريخ علاقات أمريكا وإسرائيل (فيديو)
الجريدة الورقية