بلينكن: أمريكا تدعم أرمينيا وأذربيجان من أجل اتفاق سلام

حث وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن أرمينيا وأذربيجان على مواصلة محادثاتهما من أجل التوصّل إلى اتّفاق سلام، بعد تظاهرات احتجاجيّة في الجانب الأرميني.



وقالت الخارجيّة الأمريكيّة إن بلينكن تحدّث هاتفيا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وفي المكالمة مع باشينيان، أكّد بلينكن "دعم الولايات المتحدة التقدّم بين أرمينيا وأذربيجان من أجل اتّفاق سلام" يكون محترما ودائما، حسبما قال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر.

وتحدّث بلينكن، وكذلك ممثّلو الاتّحاد الأوروبي، مرارا مع قادة الدولتين المتنافستين، على أمل تجنّب صراع جديد.