وفاة شخص وإصابة ١٦ آخرين في حادث تصادم بالمنيا

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بمطاي بالمنيا حيث توفي شخص وأصيب ١٦ آخرين جراء الحادث.

وتعاونت أجهزة الأمن مع فرق الشرطة وسيارات الإسعاف للتوجه إلى موقع الحادث على الفور والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بجروح متنوعة، بما في ذلك سحجات وكدمات وكسور مضاعفة في الأطراف وإصابات ما بعد الارتجاج.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العناية الطبية اللازمة، وتم نقل جثمان الضحية إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.