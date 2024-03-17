الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لا تتخلصي منه.. استخدامات مذهلة لـ باكيت الشاي لن تتوقعيها

باكيت الشاي
باكيت الشاي

اعتاد الجميع بعد شرب الشاي التخلص من أكياس الشاي، دون معرفة استخداماته المذهلة في تنظيف المنزل والحصول على نتيجة مرضية، وفيما يلي نقدم لك أبرز استخدامات باكيت الشاي.

 


استخدامات باكيت الشاي

-منظف الزجاج

تُغلى أكياس الشاي التي سبق استهلاكها، في إبريق محتو على الماء ثم، يوضع الإبريق جانبًا حتى توازي حرارة الشاي درجة حرارة الغرفة، ليفرغ في زجاجة مزودة ببخاخ، ويستخدم في تنظيف الزجاج أو تفكيك الأوساخ عن الأسطح المذكورة.

هذه الطريقة رائعة في إعادة استخدام أكياس الشاي، كما توفير المال الذي ينفق على منتجات التنظيف.

 

-تعليق عدد قليل من باكيت الشاي المستخدمة داخل خزائن المطبخ، مع رش أكياس الشاي بزيت النعناع، مساعد في درء الآفات والحشرات.

 

-امتصاص أي رائحة كريهة صادرة من الثلاجة ممكن، بالفعل، عن طريق وضع باكيت الشاي المستهلكة في الجزء الخلفي من الثلاجة.


 

-ستحافظ باكيت الشاي على رائحة الثلاجة منعشة، مع استبدالها كل شهر.

 

-تكسير الشحوم على الأطباق المتسخة، أثناء الجلي، في هذا الإطار، تنقع الأطباق في حوض مملوء بالماء وبعض أكياس الشاي المستخدمة لتسهيل نزع الأطعمة العالقة والشحوم عنها أضيفي إلى ذلك، هذا دليل التنظيف للمطبخ.


 

تجديد الأثاث الخشبي

-يصح استخدام باكيت الشاي التي سبق استخدامها، في تلميع الخشب العائد للأثاث،  والأرضيات تطبق الطريقة الآتية:

ينقع كيسان من الشاي في نصف لتر من الماء الدافئ، ثم يستخدم الخليط في صقل الخشب، مع تبليل فوطة مصنوعة من الألياف الدقيقة بالمزيج.
 

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