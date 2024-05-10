الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سموحة يشكو محمود ناجى والحنفي رسميًا لاتحاد الكرة

سموحة وزد
سموحة وزد

أرسل مسؤولو نادي سموحة، خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكم محمود ناجى ومحمد الحنفي والذي أدار مباراة الفريق السكندري أمام زد، بالدوري الممتاز.

وأكد سموحة في خطابه أنه يريد من اتحاد الكرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النزاهة والحيادية خاصة بعد تكرار الأخطاء التحكيمية ضد الفريق أمام الزمالك وزد.

وطالب سموحة فى الخطاب بأنه لا يريد إسناد أي مباراة قادمة لسموحة تحت قيادة محمود ناجى ومحمد الحنفي تحكيميًا، سواء حكم ساحة أو رابع أو فار من أجل تحقيق العدالة مع التحقيق مع الحكمين في الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها في مباراة الفريق السكندري أمام زد في الدوري.

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