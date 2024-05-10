سموحة يشكو محمود ناجى والحنفي رسميًا لاتحاد الكرة

أرسل مسؤولو نادي سموحة، خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكم محمود ناجى ومحمد الحنفي والذي أدار مباراة الفريق السكندري أمام زد، بالدوري الممتاز.

وأكد سموحة في خطابه أنه يريد من اتحاد الكرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النزاهة والحيادية خاصة بعد تكرار الأخطاء التحكيمية ضد الفريق أمام الزمالك وزد.

وطالب سموحة فى الخطاب بأنه لا يريد إسناد أي مباراة قادمة لسموحة تحت قيادة محمود ناجى ومحمد الحنفي تحكيميًا، سواء حكم ساحة أو رابع أو فار من أجل تحقيق العدالة مع التحقيق مع الحكمين في الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها في مباراة الفريق السكندري أمام زد في الدوري.