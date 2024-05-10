حرب بين يوسف زيدان وعلاء مبارك بسبب زجاجة البيرة.. وسر ماما سوزان

منذ الإعلان عن إنشاء مركز "تكوين الفكر العربي" في الـ 4 مايو 2024، ومن ضمن أعضائه الكاتب يوسف زيدان، وإسلام بحيري، ويرأسه الإعلامي إبراهيم عيسى، أثير حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض لفكر هؤلاء القائمين على المركز.

ودخل علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في حرب كلاميه على موقع "إكس" مع الكاتب يوسف زيدان، بعد انتشار صورة القائمين على المركز وفي الخلفية زجاجة بيرة.

وتصدر مركز تكوين مؤشرات البحث منذ الإعلان عن تأسيسه، وطالب البعض بضرورة إغلاق هذا المركز؛ بسبب الأفكار الشاذة التي ينتهجها مؤسسيه تجاه الدين الإسلامي وتشكيكهم الدائم في الأحاديث النوبية وتأويلهم القران الكريم على أهوائهم الشخصية.

يوسف زيدان لعلاء مبارك: "مش هرد عليك عشان والدتك"

وكتب يوسف زيدان عبر منصة "إكس"، "الاستاذ علاء مبارك.. لن أرد على سفاهاتك التافهة هذه، احترامًا لما بذلته السيدة والدتك من جهد واهتمام لإعادة مكتبة الإسكندرية إلى الوجود، وبالمناسبة، أنا الذي كتبت الكلمة التي ألقاها والدك في الافتتاح العالمي للمكتبة.. فماذا فعلت أنت طيلة عمرك!".

وجاء منشور يوسف زيدان ردًا على علاء مبارك، بعدما كتب الأخير تغريدة، قال فيها: "لغز إزازة البيرة خفة دم المصريين ملهاش لغز".

رد علاء مبارك

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بعدما كتب علاء مبارك منشورًا هاجم خلاله يوسف زيدان، قائلًا: "الاستاذ/ يوسف زيدان.. منتهى البجاحة من حضرتك إقحام والدتي في الموضوع، من الواضح انك فاقد التركيز والتمييز ربما نتيجة تناول بعض المشروبات التي تجعلك تكتب وتهبد في الكلام بدون وعي مع حساب وهمي ومزور parody account واضح وضوح الشمس للجميع، نصيحة لا تكتب وانت في هذه الحالة، صباح الفوقان".