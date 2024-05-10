كيشو يخطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس

نجح بطل منتخب مصر للمصارعة محمد ابراهيم كيشو في خطف بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من خلال البطولة العالمية والمقامة حاليا في مدينة اسطنبول بتركيا، ليمنح بذلك بطل مصر الأولمبي محمد إبراهيم كيشو منتخب المصارعة البطاقة رقم 11 في أولمبياد باريس.

وخطف كيشو بطاقة التأهل بعد فوزه على لاعب كازخستان ٨-٠ (عدم تكافؤ) في المباراة الفاصلة لتحديد اخر ورقة تأهل في التصفيات العالمية في تركيا بمنافسات وزن تحت ٦٧ كجم.

وبعد بطاقة كيشو رفع فراعنة المصارعة حتى الآن مقاعدهم بالأولمبياد إلى 11 بطاقة منها 6 بطاقات في المصارعة الرومانية عن طريق كل من: محمد ابراهيم كيشو ومؤمن صبري ومحمود عبدالستار ومحمد متولي ومحمد جبران وبطاقة في المصارعة النسائية عن طريق اللاعبة ندى مدني.

بجانب 4 بطاقات في المصارعة الحرة عن طريق كل من: جمال عبدالناصر وعمرو حسين و مصطفى علي وضياء الدين كمال

وتأهل البطل عبداللطيف منيع لباريس بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم اللتي أقيمت في صربيا.