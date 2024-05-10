يبحث الكثيرون عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 للموظفين والعاملين بالدولة، وأماكن الصرف وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد الزيادات الأخيرة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات مايو 2024، يوم الخميس 23 مايو، على أن يتم صرف المتأخرات أيام (8 -9- 12) من مايو.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024

اليوم الأول لـ صرف مرتبات مايو

يوم الخميس الموافق 23 مايو

اليوم الثاني لـ صرف المرتبات لهذا الشهر

يوم الجمعة 24 مايو

اليوم الثالث لـ صرف مرتبات مايو 2024

يوم السبت 25 مايو

اليوم الرابع لـ صرف مرتبات شهر مايو 2024

يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024

اليوم الخامس لـ صرف مرتبات مايو

يوم الاثنين 27 مايو 2024

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2024

من خلال ماكينات الـ"ATM"، والبريد المصري، والبنوك المختلفة، والمنتشرة بمدن ومحافظات مصر.

مرتبات شهر مايو 2024

مرتبات الدرجة السادسة

6000 جنيه

الحد الأدنى لـ الدرجة الخامسة

6500 جنيه

مرتب الـ الدرجة الرابعة

7000 جنيه

الدرجة الثالثة

7500 جنيه

الدرجة الثانية

8000 جنيه

مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها

8200 جنيه

مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها

9200 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعالها

10200 جنيه

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها

12200 جنيه