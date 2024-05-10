موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024
يبحث الكثيرون عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 للموظفين والعاملين بالدولة، وأماكن الصرف وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد الزيادات الأخيرة.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024
ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات مايو 2024، يوم الخميس 23 مايو، على أن يتم صرف المتأخرات أيام (8 -9- 12) من مايو.
جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024
اليوم الأول لـ صرف مرتبات مايو
يوم الخميس الموافق 23 مايو
اليوم الثاني لـ صرف المرتبات لهذا الشهر
يوم الجمعة 24 مايو
اليوم الثالث لـ صرف مرتبات مايو 2024
يوم السبت 25 مايو
اليوم الرابع لـ صرف مرتبات شهر مايو 2024
يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024
اليوم الخامس لـ صرف مرتبات مايو
يوم الاثنين 27 مايو 2024
أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2024
من خلال ماكينات الـ"ATM"، والبريد المصري، والبنوك المختلفة، والمنتشرة بمدن ومحافظات مصر.
مرتبات شهر مايو 2024
مرتبات الدرجة السادسة
6000 جنيه
الحد الأدنى لـ الدرجة الخامسة
6500 جنيه
مرتب الـ الدرجة الرابعة
7000 جنيه
الدرجة الثالثة
7500 جنيه
الدرجة الثانية
8000 جنيه
مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها
8200 جنيه
مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها
9200 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعالها
10200 جنيه
الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها
12200 جنيه