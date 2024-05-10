إم جي مصر تحذر في بيان رسمي من شراء هذه السيارات

حذرت MG مصر عملائها، عبر بياناً رسمياً، أصدرته تحت عنوان «إشعار هام لعملاء MG الكرام»، من شراء سياراتMG خارج شركة منصور MG، أو الموزعين المعتمدين لها، لضمان الحصول على أفضل خدمات الصيانة وقطع الغيار وضمان سياراتهم.

وأكد البيان الذي نشرته MG عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «نود إعلام عملائنا الكرام بظهور حالات سيارات MG غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في مصر، والتي تم استيرادها من خلال جهات غير شركة منصور MG، الوكيل الحصري للعلامة في مصر، وقد تُسبب ظهور هذه السيارات مشاكل عند الحضور إلى مراكز الخدمة لتفعيل ضمان الخاصة بها، أو تلقي خدمات الصيانة وقطع الغيار».

وأوضح البيان «وحرصاً منا على تقديم أفضل الخدمات لعملائنا الكرام والحفاظ على جودة سيارات MG، نود التأكيد على أن ضمان MG يغطي 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، فقط للسيارات التي يتم استيرادها وتوزيعها من قبل شركة منصور MG والشركات التابعة لها».

وأوضح البيان «جميع خدمات الصيانة وقطع الغيار وضمان سيارات MG يتم تقديمها حصرياً في مراكز منصور MG والوكلاء المعتمدين».

كانت الأسابيع الماضية قد شهدت دخول العديد من سيارات إم جي إلى السوق المصرية من خلال الاستيراد الشخصي، خارج مظلة الوكيل المحلي للعلامة في مصر، وتم بيع وتداول هذه السيارات بين الأفراد دون تعريف المشترين بأن مصدر هذه السيارات ليس منصور MG، وبالتالي فإن هذه السيارات خارج الضمان المحلي، وهو ماتسبب في وجود أزمة، الأمر الذي دفع وكيل إم جي في مصر لإصدار هذا البيان العاجل لتوضيح الأمر.

تخفيض أسعار سيارات إم جي

جدير بالذكر أن منصور MG قد أعلنت عن تخفيض أسعار سيارات إم جي موديلات 2024، مؤخراً بقيم تراوحت بين 170 و260 ألف جنيه. ونوهت الشركة، في بيان، بأنها تقدم حماية للسعر حتى 15 يونيو القادم “كاش باك” حال انخفاض الأسعار.

سيارة كهربائية جديدة

وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية أن الوكيل المحلي لسيارات إم جي بصدد طرح سيارة كهربائية جديدة لأول مرة خلال الشهر الجاري، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة.