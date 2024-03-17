لمقاومة الفيروسات.. طريقة عمل عصير الرمان بالموز

يحتوي عصير الرمان بالموز على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة لجسم الإنسان، والتي تعمل على رفع المناعة للوقاية من الفيروسات، خاصًة مع هذا الطقس المتقلب والمليء بالأتربة، وفيما يلي نعرض لكم طريقة تحضيره بالخطوات.

طريقة عمل عصير الرمان بالموز

المقادير

- الموز : 4 حبات (مقطع)





- الرمان : كوب (حبّ)





- العسل : 3 ملاعق كبيرة (أبيض)





-مكعبات الثلج : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي قطع الموز، وحب الرمان، والعسل الأبيض، ومكعبات الثلج في الخلاط الكهربائي واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.





اسكبي العصير في أكواب التقديم، ثم قدميها.