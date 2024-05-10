أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الاول بالنادي الأهلي، قائمة الأحمر، لمباراة نظيره بلدية المحلة، التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 20224.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ، ضم بيرسي تاو وعلي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة لقائمة المارد الأحمر أمام بلدية المحلة.

قائمة الأهلي لمباراة بلدية المحلة في الدوري الممتاز

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

في الدفاع: ياسر إبراهيم - محمود متولي – رامي ربيعة - محمد هاني – عمر كمال – كريم فؤاد – علي معلول

في الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور – رضا سليم – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد – محمد الضاوي – حسين الشحات – بيرسي تاو

في الهجوم: أنتوني موديست – كهربا



كما قرر كولر استبعاد أحمد نبيل كوكا للإصابة، واستمرار استبعاد محمد الشناوي وإليو ديانج لعدم جاهزيتهم.

فيما أدى الفريق لأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بلدية المحلة، المقرر لها مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الـ٢٢ لبطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري

وتنطلق مباراة النادي الأهلي وبلدية المحلة في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت، على استاد المحلة، وذلك في إطار مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دوري NILE، مباراة الأهلي وبلدية المحلة إذ تنقل المباراة على أون تايم سبورت 1.