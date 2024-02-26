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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير سياحي يكشف أهمية مبادرة سفرة مصر لجذب الزوار (فيديو)

سفرة مصر
سفرة مصر

كشف الخبير السياحي محمد كارم، تفاصيل مبادرة “سفرة مصر”، مؤكدًا أنها نافذة مهمة تعكس التراث المصري وتساهم في نشر مزيد من الثقافة وتهدف الي تنويع مظاهر الجذب السياحي بتقديم خدمات جديدة متنوعة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية بمع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “Ten” اليوم الإثنين، أن المشروع الرقمي، يؤرخ لمزيج من النواحي الثقافية والأماكن والمأكولات المرتبطة بتراث الطهي المصري في العقود الماضية، وحتى عصرنا الحالي.

سفرة مصر تسعى لتقديم تنوع كبير يخدم السائح

وأوضح أن لكل محافظة طابع خاص وأكلات متنوعة تميزها عن المحافظات الأخرى ومبادرة “سفرة مصر” تسعى لتقديم تنوع كبير يخدم السائح ويقدم خدمة مضافة قادرة على جذب مزيد من السائحين من مختلف الجنسيات، وتقديم تنوع يلقى استحسان الزائرين لمصر.

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