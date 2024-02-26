الأرصاد تحذر مرضى الجيوب الأنفية من طقس اليوم (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس المتوقع، مؤكدة نشاط الرياح اليوم بعد فترة الظهيرة، إذ تكون سرعة الرياح بين 30 لـ40 كم في الساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يكون نشاط الرياح مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والأماكن المفتوحة والمكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، محذرة من الأتربة والرمال المثارة وارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأكدت أن الأتربة والرمال المثارة ستكون قوية ببعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، ولكن أيضا سيكون هناك أتربة ورمال مثارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولكن ليس بالصورة القوية.

تحذير من طقس اليوم

وحذرت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية من طقس اليوم ونصحتهم بارتداء الكمامات، مشيرة لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي أدت لانخفاض الرؤية الأفقية على الطريق، خصوصا الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس الثلاثاء سيشهد عودة قيم درجات الحرارة للانخفاض بمعدل 4 درجات عن اليوم، ومن يوم الأربعاء سيكون هناك ارتفاعات بقيم درجات الحرارة، لكي نصل لذروة الارتفاعات يومي الخميس والجمعة المقبلين إذ تصل درجات الحرارة العظمى لـ28 درجة مئوية، حيث نشهد فترة من التقلبات بالأحوال الجوية.