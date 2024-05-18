يلا شوت الاهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم بث مباشر بدون تقطيع في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت الاهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم بث مباشر بدون تقطيع في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، تقام اليوم السبت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي في رادس. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة عبر البث المباشر، الذي سيكون متاحًا على قناة beIN SPORT وعدة قنوات أخرى على مختلف الأقمار الصناعية. التعليق على المباراة سيكون من نصيب المعلق التونسي عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولى، والمصري علي محمد علي على القناة الصوتية الثانية، ما يضيف بعدًا خاصًا للمباراة نظرًا لشعبية المعلقين.

يعود الأهلي إلى القاهرة صباح الأحد بعد خوضه مباراة الذهاب، ليبدأ الاستعدادات المكثفة لمباراة الإياب التي ستقام يوم 25 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي. من المتوقع أن يحضر أكثر من 60 ألف متفرج لمؤازرة الفريق في محاولته لتحقيق اللقب الأفريقي العاشر في تاريخه.

عمل الجهاز الفني على تحليل مباريات الترجي الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس. وقال المصدر الخاص لمنصة "فوز فوز" إن الجهاز الفني حرص على مشاهدة عدة مباريات للترجي، وأجرى تحليلاً شاملاً للأداء التكتيكي للفريق التونسي. وركز التحليل على كيفية استغلال نقاط الضعف في دفاع الترجي وتحجيم تأثير لاعبيه المميزين في الهجوم.

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع

وأكد المصدر أن التشكيل الأساسي لفريق الأهلي الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الترجي لم يتم تحديده بعد، لكن هناك ثوابت في التشكيل.وأشار إلى أن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي من المقرر أن يضم علي مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وفي الدفاع مع الرباعي علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، وفي الهجوم وسام أبو علي، ولاعب الوسط. امام عاشور .



اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويعد هذا اللقاء الثالث بين الفريقين، حيث واجه الأهلي نظيره الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختي 2012 و2018. وحقق الأهلي اللقب في المباراة الأولى، فيما حصد الترجي التونسي اللقب في المباراة الثانية.حجز الأهلي مكانه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد إقصاء نظيره مازيمبي الكونغولي، بفوزه عليه بثلاثة أهداف لواحد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنصف نهائي البطولة.وبينما تأهل الترجي التونسي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد فوزه عليه ذهابا في نصف نهائي البطولة بهدف، وجد نفس النتيجة في مباراة الإياب.

موعد مباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم السبت 18 مايو 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم

من المقرر ان تنقل المباراة بين الأهلي والترجي اليوم، عبر قناة بي إن سبورتس 6.

معلقين مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والترجي عبر قناة بي إن سبورتس الثنائي التونسي عصام الشوالي والمصري علي محمد علي.