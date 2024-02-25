عمال السياحة العرب: مشروع "رأس الحكمة" وعاء استثماري ضخم وصفقة تاريخية

أكد هشام فاروق المهيرى رئيس المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن صفقة مشروع “رأس الحكمة” وعاء استثماري ضخم وصفقة اقتصادية كبرى تعظم من الاستفادة المثلى لاستغلال أصول الدولة وتطويرها بما يتناسب مع الفكر المعاصر والشكل الجديد لأنماط واستراتيجيات البيئة الجغرافية والتاريخية لراس الحكمة.

وأضاف “المهيرى” أن تأسيس شركة رأس الحكمة القابضة لإدارة المشروع بين مصر والإمارات والتى يتم تنظيم أعمالها وبنودها وفق القوانين المصرية المعمول بها ستعمل على توفير العديد من فرص العمل للشركات ولصالح جموع الطبقة العاملة حيث تتضمن محفظة أعمال الشركة إنشاء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة للمال والأعمال وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وثمن "المهيرى" جهود الدولة فى خلق مسار اقتصادى بفكر تسويقى فائق المستوى بالجمهورية الجديدة لكونه يمثل نوع مميز من جذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصرى ليعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وقال إن المشروع الذى سيضخ استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار للدولة خلال شهرين منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع بالاضافة لحجم الاعمال والذى يقدر بحوالي ١٥٠ مليار دولار خطوة هامة نحو القضاء على السوق الموازى للعملة الصعبة يصاحبه انخفاض فى أسعار السلع.

يذكر أن مدينة "رأس الحكمة" تقع على رأس ساحل البحر المتوسط، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة بطريق الساحل الشمالي الغربي حتى مدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم وبسبب موقعها الاستراتيجى يعدها التخطيط اضافة قوية لصناعة السياحة في مصر ويساعد ذلك على جذب السائحين من مختلف دول العالم.