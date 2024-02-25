الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

هل استخدام الساعات الذكية في قياس السكر بالدم دقيق؟ (فيديو)

ساعة ذكية
ساعة ذكية

أكد الدكتور إيهاب مفيد، استشاري السكر والغدد الصماء، أنه لم يثبت دقة استخدام الساعات الذكية في قياس السكر بالدم.

txt

فوائد بذور الكتان لمرضى السكري

txt

تدشين فاعليات وثيقة حقوق الطفل السكري والدمج بالمنيا

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إن بعض الأجهزة جرى الموافقة عليها، وأجهزة أخرى لم تتلق الموافقة، نوضحًا أن هذا النوع من الأجهزة يجب أن يكون دقيقا، إذ يعتمد عليها المرضى الذين يحصلون على الأنسولين.

 وأوضح أنه يمكن قبول فارق بنحو 10% بين كل جهاز وآخر او معمل وآخر، وإذا زاد عن هذه النسبة فإن النتيجة لن تكون مقبولة.

ونصح باستخدام الأجهزة الموجودة حاليا في المنزل المستخدمة في قياس السكر بالدم موضحًا أنها دقيقة ويعتمد عليها الأطفال الذين يحصلون على جرعات أنسولين بصورة متقطعة.

تحذير أمريكي من استخدام الساعات الذكية في قياس السكر

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من استخدام الساعات الذكية والخواتم الذكية في قياس مستويات السكر في الدم دون وخز الجلد. 

وقالت: "لم تأذن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو توافق على أي ساعة ذكية أو حلقة ذكية تهدف إلى قياس أو تقدير قيم الجلوكوز في الدم من تلقاء نفسها"، 

مواد متعلقة

تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

فوائد صيام رمضان ونصائح لإنقاص الوزن (فيديو)

تفاصيل هبوط أول مركبة فضاء للقطاع الخاص على سطح القمر (فيديو)

نصيحة مهمة لحماية الأطفال من الإدمان (فيديو)

الغرف التجارية تكشف نسبة التخفيضات في معارض أهلا رمضان (فيديو)

تفاصيل مبادرة “أنتِ منتجة” لزيادة دخل السيدات (فيديو)

خبير علاقات دولية: جهود مصرية لوقف إطلاق في غزة قبل رمضان

والدة فتاة تكشف تفاصيل محاولة اختطاف سائق لها وسقوطها من السيارة (فيديو)
الجريدة الورقية