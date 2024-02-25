هل استخدام الساعات الذكية في قياس السكر بالدم دقيق؟ (فيديو)

أكد الدكتور إيهاب مفيد، استشاري السكر والغدد الصماء، أنه لم يثبت دقة استخدام الساعات الذكية في قياس السكر بالدم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إن بعض الأجهزة جرى الموافقة عليها، وأجهزة أخرى لم تتلق الموافقة، نوضحًا أن هذا النوع من الأجهزة يجب أن يكون دقيقا، إذ يعتمد عليها المرضى الذين يحصلون على الأنسولين.

وأوضح أنه يمكن قبول فارق بنحو 10% بين كل جهاز وآخر او معمل وآخر، وإذا زاد عن هذه النسبة فإن النتيجة لن تكون مقبولة.

ونصح باستخدام الأجهزة الموجودة حاليا في المنزل المستخدمة في قياس السكر بالدم موضحًا أنها دقيقة ويعتمد عليها الأطفال الذين يحصلون على جرعات أنسولين بصورة متقطعة.

تحذير أمريكي من استخدام الساعات الذكية في قياس السكر

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من استخدام الساعات الذكية والخواتم الذكية في قياس مستويات السكر في الدم دون وخز الجلد.

وقالت: "لم تأذن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو توافق على أي ساعة ذكية أو حلقة ذكية تهدف إلى قياس أو تقدير قيم الجلوكوز في الدم من تلقاء نفسها"،