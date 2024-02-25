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الأحد 25 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

عناق حار بين الرئيس الأرجنتيني وترامب في واشنطن (فيديو)

الرئيس الأرجنتيني
الرئيس الأرجنتيني وترامب

ظهر الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، يعانق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحرارة، أثناء لقاءهما بأحد المؤتمرات في العاصمة واشنطن.

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أول تعليق من هايلي بعد خسارتها أمام ترامب

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ترامب يفوز على هايلي في الانتخابات بولاية كارولينا الجنوبية

ولكن يبدو أن العناق كان حارًا أكثر من اللازم إذ نظر الرئيس الأرجنتيني، إلى ترامب متعجبًا لثوان، قبل أن يقول له بصوت مرتفع "أيها الرئيس"، وأضاف "مايلي" أنه تشرف بلقائه وممتن على استقباله له.

فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية

وفاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية بولاية كارولينا الجنوبية، حيث إنه هزم المرشحة الرئاسية نيكي هايلي آخر منافسيه الجمهوريين في الانتخابات.

وتقدم ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية بنسبة 66.8%.

 ويمثل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تجسّد جناحًا أكثر اعتدالًا في الحزب الجمهوري، خصوصًا أن الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لـ6 سنوات.

وكان الرئيس الأمريكي السابق توعد منافسته هايلي في وقت سابق بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية السبت.

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