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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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المستشار الألماني و3 وزراء في حكومته متهمون بمساعدة إسرائيل بإبادة غزة (فيديو)

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

رفع محامون يرفعون دعوى قضائية ضد سياسيين ألمان بتهمة تحريض إسرائيل على ارتكاب إبادات جماعية في قطاع غزة، شملت 3 وزراء والمستشار الألماني أولاف شولتس.

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وتقدم المحامون بالدعوى نيابة عن عائلتين من سكان غزة من حملة الجوازات الألمانية، متهمين المسئولين الألمان بالتعاون مع إسرائيل من خلال تزويدها بالأسلحة واستخراج تراخيص سلاح ذات صلة.

وشملت الدعوى بخلاف المستشار الألماني، كل من وزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووير المالية كريستيا ليندنر.

ويحتاج التحقيق بشأن وقوع إبادة جماعية، أرضية اشتباه أولية، إلا أن المحامين أتخذوا من قرارات السياسيين بزيادة الدعم المالي واللوجيستي لإسرائيل دليلا على التحريض والمساعدة.

اليوم الـ143 لحرب غزة

وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".

 وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

 ودخلت الحرب في غزة الأحد يومها الـ143 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

 وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 شهداء و69737 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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