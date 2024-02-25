الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس بلدية رفح يكشف معاناة 1.4 مليون فلسطيني محاصرين (فيديو)

مدينة رفح
مدينة رفح

أكد الدكتور أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح جنوب غزة، أن المدينة مساحتها لا تزيد عن 30 كم والبنية التحتية متهالكة ولم تحدث منذ 1730 عامًا ولا يوجد بها إلا مستشفى حكومي واحد والسعة السريرية لا تكفي 60 سريرا.

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وأضاف خلال مداخلة مع قناة "العربية" اليوم الأحد، أنه يوجد مستشفى آخر للولادة، موضحًا أن الخدمات الصحية لا تكفي احتياجات 1.4 مليون فلسطيني.

حصار رفح

وأوضح: "بالكاد نستطيع تقديم الخدمات الأساسية مثل المياه اوالتي انخفضت قدرتنا على إمدادها إلى 70%، ولا نوفرها إلى مرة كل 10 أيام، والجميع يحتاج إلى مياه".

وقال: "نحن نعاني من الحصار المفروض على رفح ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة غلى القصف المستمر على المنازل، وتدمير عدد من البيوت والمساجد". 

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