صواريخ لبنانية تضرب شمال دولة الاحتلال وحزب الله يصطاد قوة صهيونية (فيديو)

اعترضت القبة الحديدية الصهيونية صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال دولة الاحتلال وسط رعب من السكان، ودوي صفارات الإنذار.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الإثنين، إطلاق صاروخ أرض جو من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، لكن القبة الحديدة تمكنت من اعتراضه.

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قوة صهيونية في موقع البغدادي ومحيطه بشمال دولة الاحتلال، بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

وأضاف أن عملية الاستهداف تأتي دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة.

143 يومًا على حرب الاحتلال ضد غزة

ومر 143 يومًا علي العدوان الصهيوني في غزة، إذ سجلت محادثات فرنسا اختراقًا إيجابيًا للوصول إلي صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل، علي وقع استمرار القصف الذى ينذر بكارثة إنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و692 شهيدًا، و69 ألفًا و879 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة في بيان، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدًا و131 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.