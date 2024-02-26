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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السفير علي الحنفي يكشف جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

حرب غزة
حرب غزة

كشف السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، جهود مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين عبر إدخال المساعدات والتوسط لوقف إطلاق النار في غزة. 

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح”، الذي يعرض على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن مصر تواصل جهودها المكثفة لدعم الأشقاء في فلسطين، موضحًا أنه أصبح لها خبرة كبيرة في مجال التوسط بين الدول لوقف نزيف الدم، ووقف الأعمال العسكرية الجارية في قطاع غزة من قصف وإبادة جماعية.

وأضاف أن مصر لها دور كبير على المستوى العربي والإقليمي والإفريقي وخصوصًا في جمعية الأمم المتحدة مشهود بها دوليًا ومشهورة بمثل هذه الأدوار التي تشمل دعم مصر للدول العربية وخصوصًا فلسطين منذ بداية الحرب.

مصر ستستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية 

وأوضح أنّ مصر ستستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية لوقف إطلاق النار، وتحاول التوصل إلى هدنة دائمة للشعب الفلسطيني والدفع في اتجاه البحث عن أفق تسمح بخلق وضع جديد لهذه المنطقة، متابعًا أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الظروف فترة كبيرة من حروب وقذف وإبادة جماعية.

وأشار إلى أنّ مصر قدمت أكثر من ثلثي المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة منذ العدوان الصهيوني، وفتحت مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية لإيصالها للقطاع عبر معبر رفح.

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