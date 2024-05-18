بين سبورت 1 بث مباشر مباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا

بث مباشر مباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا

بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي عبر يلا شوت لايف. يخوض النادي الأهلي المصري مواجهة قوية ضد الترجي الرياضي التونسي، هل سينجح في تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل؟ ستكون المباراة في ملعبه وأمام جماهيره، لذا يجب أن يكون الفريق مركزًا ومحترفًا. من جانبه، يسعى الترجي للفوز وحفظ نظافة شباكه.

كيفية مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم مجانا

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن كيفية مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم مجانا السبت الموافق 18 مايو 2024، فقد تم التنويه على أنه يمكن العمل على فعل ذلك من خلال احد الطرق التالية:

عن طريق الاريال الأرضي

من خلال فصل جهاز الريسيفر عن التلفزيون، واستبداله بإريال الاستقبال الأرضي، وتوصيله بجهاز التليفزيون، وتقوم بفتح قائمة القنوات من الاعدادات، وتختار جملة توليف إعداد القناة مباشرة، وتختار التوليف التلقائي، ومن ثم يتم اختيار البحث الرقمي بشكل ذاتي، وتقوم بادخال تردد قناة أون تايم سبورت UHF32.. التماثلي UHF9.

استماع المباراة عبر الراديو

حيث يتم نقل مباراة الأهلي والترجي عبر إذاعة الشباب والرياضة، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة عبر تردد 10873 ومعامل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ:- 7/8.

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متابعة المباراة عبر راديو أون تايم سبورت

والتي يشيع استخدامها في حالة استخدام السيارة يمكن الاستماع إلى مباراة الأهلي والترجي عبر إذاعة راديو أون تايم سبورت، على تردد إف إم :93.7 MHz.

مشاهدة المباراة عبر الانترنت

من خلال تنزيل أحد التطبيقات المجانية من على جوجل بلاي، والتي تقوم بإذاعة مباراة الأهلي والترجي.

إحصائيات الفريقين:

الترجي التونسي حقق 4 انتصارات في آخر 6 مباريات على أرضه بجميع المسابقات.

سجل الترجي 6 أهداف في آخر 5 مباريات على أرضه وتلقى 3 أهداف.

الأهلي المصري حقق 4 انتصارات في آخر 6 مباريات خارج أرضه بجميع المسابقات.

سجل الأهلي 6 أهداف في آخر 5 مباريات خارج أرضه وتلقى 4 أهداف.

مواجهات سابقة:

في 20 مواجهة سابقة بين الفريقين بجميع المسابقات، حقق الأهلي 12 انتصارًا مقابل 4 انتصارات للترجي، بالإضافة إلى 4 تعادلات. هذا التفوق يمنح الأهلي أفضلية نفسية قبل المباراة.

حالة الترجي:

تأهل الترجي إلى النهائي بعد تفوقه على ماميلودي صن داونز بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، حيث فاز 1-0 ذهابًا و1-0 إيابًا. في آخر خمس مباريات، حقق الترجي فوزين، تعادلين وخسارتين، مسجلًا ستة أهداف وتلقى سبعة.

على أرضه، يقدم الترجي أداءً جيدًا، حيث حقق ثمانية انتصارات وتعادل في آخر 12 مباراة، ومع ذلك، فقد خسر آخر أربع مواجهات أمام الأهلي، رغم انتصاره على الفريق المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018.

أخبار وإصابات الترجي:

المدرب ميغيل كاردوزو يمتلك جميع اللاعبين جاهزين للمباراة الأولى ضد الأهلي، ولا توجد إصابات مؤكدة. يتصدر يان ساسي هدافي الترجي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بثلاثة أهداف، بينما ساهم ياسين مرياح بهدفين.

حالة الأهلي:

الأهلي، حامل اللقب، تعادل بدون أهداف مع تي بي مازيمبي خارج أرضه قبل أن يحقق فوزًا ساحقًا 3-0 في مباراة الإياب ليصعد إلى النهائي للمرة الخامسة على التوالي، وفي آخر خمس مباريات، حقق الأهلي خمسة انتصارات متتالية، مسجلًا 14 هدفًا واستقبل ثلاثة.

على الصعيد الخارجي، حقق الأهلي ثلاثة انتصارات، تعادل وخسارة في آخر خمس مباريات، مسجلًا ستة أهداف وتلقى أربعة، ولم يخسر الأهلي في آخر 18 مباراة بدوري أبطال إفريقيا، محققًا 12 انتصارًا وستة تعادلات. إضافة إلى ذلك، فقد هزم الترجي أربع مرات متتالية في المسابقة.

أخبار وإصابات الأهلي:

يعاني أحمد نبيل كوكا من إصابة في الركبة، ومشاركته في مباراة الذهاب غير مؤكدة، بينما سجل حسين الشحات خمسة أهداف في المسابقة حتى الآن، بينما محمود عبد المنعم كهربا أضاف أربعة أهداف في دوري أبطال إفريقيا 2023/24.