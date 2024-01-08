مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم على طريق الواحات

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 7 آخرون فى حادث تصادم على طريق الواحات وانتقلت سيارات الاسعاف والمرور الى مكان البلاغ.

حادث تصادم على طريق الواحات

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر ، ووجود مصابين ووفيات.

وهرعت سيارات الاسعاف والشرطة الى مكان البلاغ وتبين بالفحص ومصرع شخصين واصابة 7 آخرين نتيجة اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة نقل والاصطدام بالسيارتين اخرتين ونقلت سيارات الاسعاف الضحايا الى المستشفى ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

حريق داخل عقار سكني في روض الفرج

كما نشب حريق داخل عقار سكنى مكون من 3 طوابق في منطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بشارع جسر البحر بمنطقة روض الفرج وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأجهزة مدعومة بـ 3 سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وفرض كردون أمنى ومنع خطر الامتداد الى المجاورات والسيطرة على الحريق،وتبين بالفحص ان النيران شبت فى الطابق الأرضى لعقار مكون من 3 طوابق وأسفر عن إصابة مسن وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج وتم اخماد النيران وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.