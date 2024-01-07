الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار حول المتهمين بسرقة دراجة من مواطن بالإكراه في شبين القناطر

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

أصدرت النيابة العامة بالقليوبية، قرارًا بحبس 3 متهمين سرقوا دراجة نارية بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري، وأصابوا أثناء مروره بدائرة مركز شبين القناطر.

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ورد بلاغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات، تفيد فيه باستقبالها عاملا مقيم بدائرة المركز، مُصاب بطلق خرطوش.

وبسؤاله قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بقيام 3 مجهولين باستيقافه، ومحاولة الاستيلاء على الدراجة، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عيارا ناريا من فرد محلى فأحدث إصابته واستولوا على الدراجة. 

 

تم تشكيل فريق لبحث الواقعة، وتبين من الفحص أن وراء إرتكاب الواقعة 3 عاطلين مقيمين بدائرة المركز "لأحدهم معلومات جنائية". 

 

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