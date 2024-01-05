شهدت محافظة القليوبية خلال أسبوع ، العديد من الوقائع المؤسفة ،التي أثارت الذعر بين المواطنين وخاصة في مركز شبرا الخيمة ، كان أبرزها مصرع شاب معاق ذهنيا علي يد ابن خاله ، والعثور علي جثة سبعيني مهشم الرأس ، وأخر قتل غدرًا علي يد 4من اصدقائه ، وفي كفر شكر حدثت واقعة قابيل وهابيل وسقط شاب قتيلا علي يد شقيقه .وهي

القليوبية في أسبوع .. جثتين مهمشتين الرأس وهابيل وقابيل الميراث وزوج يقتل زوجته |10 جرائم هزت القليوبية

في البداية ،حيث هزت جريمة قتل مؤسفة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، راح ضحيتها شاب معاق ذهنياً على يد ابن خاله، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وتسلم الجثمان لذويه لدفنه.

وتبين من التحريات الأولية مقتل "محمد.س.ع." يعاني من إعاقة ذهنية، بعد ضربات على رأسه سددها له ابن خاله وأمكن ضبط الأخير والأداة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي سياق متصل تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، لكشف غموض العثور على جثة مسن يبلغ من العمر 72 سنة، ورأسه مهشمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين بالفحص والمعاينة مقتل "محمد هلال" 72 سنة، بضربة على الرأس، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

وفي واقعة أخري ، تباشر جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، التحقيقات حول واقعة مقتل شاب يدعى محمد فيشاوي 23 عاما إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش، على أيدي 4 أشخاص من بينهم صديقه إثر مشاجرة نشبت بينهم، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية .

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، إخطارا من قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى محمد فيشاوى 23 عاما، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة مع 4 أشخاص من بينهم صديقه، بسبب خلافات بينهم، فقام بإطلاق عيار ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

وفي قرية اسنيت، التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية ،شهدت واقعة مأساوية ، حيث سقط شاب إثر نشوب مشاجرة بين الأشقاء ، جثة هامدة بسبب الخلاف علي الميراث، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر ، يفيد ورود بلاغًا بمصرع شخص إثر إصابته بسكتة قلبية.

انتقل على الفور رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين بالفحص والتحريات مصرع شخص إثر إصابته بسكتة قلبية، بسبب مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه بالشوم والقذف بالحجارة بين الأسرتين بسبب الخلاف علي الميراث.

وفي قرار اخر ، امرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لقيامة بقتل شاب إثر مشاجرة نشبت بينهما، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش بسبب خلافات مالية على مواد مخدرة، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتبين بالفحص والتحريات مصرع شاب يدعى "محمود" إثر مشاجرة مع عاطل يدعى مصطفى ديشة، بسبب خلافات مالية على مواد مخدرة، فقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وفي شبين القناطر، لقيت ربة منزل عمرها 65 عاما مصرعها على يد عاطل تسلل الى منزلها فى قرية القشيش بشبين القناطر لسرقة متعلقاتها وعندما شعرت به قام بطعنها بالسكين حتى الموت ثم اشعل النيران فى منزلها لاخفاء معالم جريمته وفرا هاربا، الا ان الاهالى اسرعوا لاخراج الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام والقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها ووجود حريق بالمنزل وتم اخطار مديرية امن القليوبية فانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وتبين ان المتوفاة تدعى " ن ح ا " 65 سنه حيث قام عاطل جارها بالتسلل الى منزلها ليلا لسرقة متعلقاتها واستولى على قرط ذهبى وهاتف محمول وعندما شعرت بها المجنى عليها قام بطعنها بالسكين واسرع هاربا بعد ان اشعل النيران فى المنزل

وتم القبض على المتهم وارشد عن الاداه المستخدمة فى الواقعة والمسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، جهودها لحل لغز العثور على جثة سيدة داخل منزلها في قرية كفر أبو ذكري بدائرة مركز شرطة بنها، في حالة تعفن، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فيما استدعت النيابة أهل المجنى عليها وجيرانها لسؤالهم حول الواقعة، وسرعة استعجال تقرير الطبيب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة إن وجدت، والوقوف على سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهه جنائية في الوفاة من عدمه.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ومدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغًا بوجود جثة ربة منزل داخل منزلها في قرية كفر أبو ذكري بدائرة المركز وفي حالة تعفن ومحاولة أهل الزوج استخراج لها تصريح دفن ولكن موظف الصحة شك في الوفاة بسب تحلل الجثة، وكدمات متفرقة بها.

انتقل على الفوررئيس مباحث مركز بنها لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سيدة تدعى مروة.ع.م في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تحلل وتعفن مما يدل على أن الوفاة منذ فترة كبيرة، وباستدعاء الزوج ويدعى م.ع.ح عاطل في العقد الرابع من العمر، أكد أنه تعدى عليها قبل الوفاة بيوم.

وأشار إلى أن سبب الكدمات المتفرقة بالجثة إثر التعدي عليها، ولكنها لم تمت من التعدي وكانت طبيعية، واكتشف وفاة زوجته يوم الأحد الماضي، لافتا إلى أنه حاول على مدار الأيام الماضية استخراج شهادة وفاة لها ولكنه فشل، مبررًا عدم تحريره بلاغًا في مركز الشرطة بسبب تنفيذ حكم غيابي، وإذا حضر لمركز الشرطة سيتم القبض عليه مما دفعه لمحاولة استخراج تصريح دفن دون الرجوع للشرطة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بسبب فلوس الجمعية ..مصرع شاب على يد آخرين في أبو زعبل بالقليوبية

وفي الخانكة ، لقي شاب مصرعه على أيدي أربعة أشخاص آخرين جراء اندلاع مشاجرة بينه وبين أربعة آخرين بسبب خلاف على أموال جمعية مشتركة بينهما بمنطقة أبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، إخطارًا بمصرع شاب يدعى عبد الكريم مدحت، 24 سنة عامل بفرن جراء طعنة نافذة بالرقبة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاته وجرى نقل جثته للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تشاجروا معه وطعنه أحدهم في رقبته طعنة نافذة أودت بحياته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كما شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع شاب يدعى سيف يبلغ من العمر 17 عاما، بطلق ناري عن طريق الخطأ على إثر مشاجرة بين اثنين من الشباب بسبب 500 جنيه.

بداية أحداث الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم أول شبرا الخيمة يمحافظة القليوبية إخطارًا من مستشفى ناصر العام يفيد بوجود شاب يدعى «سيف.م.ع» 17 عام مصاب بطلق ناري «خرطوش» بمنطقة الصدر والكتف، مما أدى لوفاته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين وجود جثة لشاب يدعى «سيف الدين محمد علي» مصابا بطلق ناري وتم تحرير المحصر الازم حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وبتقنين الإجراءات اللازمة وسؤال شهود العيان ووالدة المجني عليه من قبل الجهات المختصة، تبين أنه أثناء وجود مشاجرة بالأسلحة النارية بين شخصين بالمنطقة، وأثناء وقوف المجني عليه، تلقى طلقة طائشة أودت بحياته.



وجاء في تقرير الطب الشرعي، أنه حدث هبوط حاد في الدورة الدموية إثر ادعاء طلق ناري خرطوش بمنطقة الصدر والكتف، ما أدى إلى توقف في عضلة القلب وتم عمل انعاش قلبي وتركيب أنبوبة صدرية وإعطاء منشطات للقلب أدى إلى إعادة النبض مرة أخرى، وتم حجز المريض بالرعاية المركزة مع عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والتحاليل اللازمة، توقفت عضلة القلب مرة أخرى وتم عمل انعاش قلبي مرة أخرى مع إعطاء منشطات للقلب ولكنه لم يستجيب وأعلنت الوفاة في وقته والجثة تحت تصرف النيابة العام.

