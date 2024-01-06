السبت 06 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ام تذبح طفلتها الرضيعة في الدقهلية.. لهذا السبب

بوابة الوفد الإلكترونية

أقدمت ربة منزل بمحافظة الدقهلية ، على ذبح ابنتها الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها 6 أشهر بمنزلها بقرية الخضيري مركز منية النصر، وجرى نقل جثة الرضيعة لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي ، تحت تصرف النيابة العامة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

ام تذبح طفلتها الرضيعة في الدقهلية .. لهذا السبب 

تلقى  مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة منية النصر من بعض الأهالي بقرية الخضيري دائرة المركز بقيام سيدة مريضة نفسيًا بذبح ابنتها الرضيعة وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ وتبين قيام «حنان محمد محمد زيدان»، 36 عامًا، والمقيمة بقرية الخضيري، بذبح نجلتها «حنين السباعي عبد اللطيف» ٦ أشهر وذلك بسبب ظروفها النفسية، جري نقل الجثه لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة قررت انتداب الطبي الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

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