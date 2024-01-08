أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 3 عاطلين كونوا بينهم عصابة للسرقة بالإكراه على الطرق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات .

حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه على الطرق بالقناطر الخيرية

وكانت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية القت القبض على عصابة السرقة بالإكراه على الطرق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين أنهم 3 عاطلين يستوقفون المواطنين ويسرقون متعلقاتهم، واستوقفوا عاملا لسرقة دراجته النارية وأطلقوا النار عليه وتم نقله للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ورود اشارة من أحد المستشفيات بوصول عامل مصابا بطلق خرطوش، فانتقلت قوة أمنية وبسؤال المصاب قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز، فوجئ بقيام 3 اشخاص مجهولين باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على الدراجة، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عيارا ناريا من فرد محلي فأحدث إصابته واستولوا على الدراجة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم فرد محلي وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها، والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة دون لوحات معدنية ملك أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمه حيازة سلاح نارى فرد خرطوش فى قليوب

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الخامسة، عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبراءة آخر، لاتهامهم بحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش"، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2634 لسنة 2023 جنح قسم قليوب، والمقيدة برقم 2429 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ع ع"، 31 سنة، عاطل، و"محمد ع ب"، 29 سنة، عامل، مقيمان دائرة قسم شرطة قليوب، حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، دون أن يكون مرخصا لهم بذلك، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل على نفس السلاح "طلقة واحدة"، دون أن يكون مصرحا لهم بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل وعامل لممارستها نشاطا إجراميا بحيازة سلاح ناري"فرد خرطوش"، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم الأول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم الأول.