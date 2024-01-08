جرعة مخدرات قضت عليها ..دفن جثمان فتاة بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، بدفن جثة فتاة ،وقد كشف التقرير الطبى حول واقعة وفاة فتاة أثناء إسعافها بعد نقلها إلى إحدى المستشفيات فى حالة إعياء شديد بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، أن الوفاة جاءت نتيجة تعاطيها جرعة مخدرات زائدة، تسببت لتعرضها لحالة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وأنه لا توجد أى شبه جنائية فى الواقعة.

جرعة مخدرات زائدة قضت عليها ..دفن جثة فتاة بشبرا الخيمة

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، إخطارا من مركز السموم بقصر العيني بوصول فتاة مصابة بحاله إعياء شديدة ووفاتها أثناء إجراء الإسعافات لها، ويشتبه في تعاطيها جرعة زائدة من الأقراص المخدرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين أن "وفاء.ا" متوفية وبالفحص تبين أصيبتها بهبوط حاد في الدورة الدموية فارقت على إثره الحياة نتيجة جرعة زائدة، وخلوها من ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه على الطرق بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 3 عاطلين كونوا بينهم عصابة للسرقة بالإكراه على الطرق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية،4 أيام علي ذمة التحقيقات .

وكانت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، القت القبض على عصابة السرقة بالإكراه على الطرق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين أنهم 3 عاطلين يستوقفون المواطنين ويسرقون متعلقاتهم، واستوقفوا عاملا لسرقة دراجته النارية وأطلقوا النار عليه وتم نقله للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ورود اشارة من أحد المستشفيات بوصول عامل مصابا بطلق خرطوش، فانتقلت قوة أمنية وبسؤال المصاب قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز، فوجئ بقيام 3 اشخاص مجهولين باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على الدراجة، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عيارا ناريا من فرد محلي فأحدث إصابته واستولوا على الدراجة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم فرد محلي وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها، والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة دون لوحات معدنية ملك أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.