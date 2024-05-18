موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي المقرر على ملعب حماد العقبي بمدينة رادس.

والتقى الاهلي مع الترجي 24 مباراة سابقة وكانت الأفضلية لصالح الفريق الأحمر بعشرة انتصارات مقابل 4 لصالح الفريق التونسي في حين تعادل الفريقين في 8 مرات.

وكان الأهلي قد تأهل على حساب مازيمبي الكونغولي، بينما تأهل الترجي على حساب صن داونز.

تنطلق مباراة الأهلي والترجي مساء السبت الموافق 18 مايو 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية و تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6 ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والترجي عبر قناة بي إن سبورتس الثنائي التونسي عصام الشوالي والمصري علي محمد علي.