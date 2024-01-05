أمرت جهات التحقيق ، بالتصريج بدفن جثة شاب لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات جرار زراعي محمل بالطوب خلال مروره، في محافظة الدقهلية ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق والتحفظ على الجرار.

دفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات جرار بالدقهلية

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير لشاب اسفل عجلات جرار زراعي بميدان سندوب الخارجي.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع المواطن "محمود أبو المعاطي محمد" 17 عاما، من ناحية قرية نقيطة، بعدما دهسه جرار زراعي محمل بالطوب.

وجرى التحفظ على الجرار الزراعي، ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل لجهات التحقيق التي أمرت بالتحري حول الواقعة.

انتقامًا منه للصلح بينه وبين زوجته..عامل ينهي حياة عمدة قريته في الدقهلية

وفي واقعة أخري، لقي شخص مصرعه في مركز نبروه في محافظة الدقهلية ، على يد عامل بالقرية، وذلك بعدما طعنه حال عودته من صلاة الجمعة، بعد فترة من ترأس المجني عليه لجنة الصلح بالقرية ومحاولته الإصلاح بين القاتل وزوجته وإصداره حكمًا يقضي بمنح الزوجة حقوقها مما أثار حفيظة القاتل وقرر الانتقام منه.

وكانت البداية بتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ ، لمأمور مركز شرطة نبروه بورود إشارة من مستشفى نبروه المركزي بوصول "نور عبد المنجي" القائم بعمل عمدة قرية الطيبة به آثار طعن بالجسم "جثة هامدة" ادعاء تعد من آخرين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة ، رئيس مباحث مركز شرطة نبروه، وبالفحص تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من أداء صلاة الجمعة من المسجد بالقرية توجه صوبه المتهم "طارق بدير"، وسدد له عدة طعنات من سكين بحوزته فأرداه قتيلًا.

وتبين أن المجني عليه يترأس لجنة الصلح بالقرية كونه"شيخ بلد" وقائم بعمل العمدية، وتدخل للصلح بين المتهم وزوجته منذ عدة أشهر وأصدرت لجنة الصلح التي يترأسها حكمها العرفي بأن يمنح القاتل كافة الحقوق الشرعية لزوجته، مما أغضب الجاني وتربص للمجني عليه وسدد له عدة طعنات حال خروجه من المسجد.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وبيان سبب الوفاة.