نشرة التوك شو.. تحايل للحج في السعودية ومخزون الأدوية يكفي 12 شهرا

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

أكد الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن أمريكا شريكة للاحتلال الصهيوني في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وزير العدل الفلسطينى: أمريكا شريكة في جرائم الاحتلال بغزة (فيديو)

كشف المهندس ليث دراغمة، مدير هيئة تنظيم الاتصالات الفلسطينية، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، لقطع الاتصالات في القطاع.

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مسؤول فلسطيني يكشف انتهاكات الاحتلال لقطع الاتصالات في غزة (فيديو)

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن المخزون الاستراتيجي للأدوية، مؤكدًا أن الأدوية التي لها بدائل تكفي من 6 إلى 12 شهرا والتي ليس لها بدائل من 3 إلى 6 أشهر.

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تفاصيل المخزون الاستراتيجي للأدوية في مصر (فيديو)

علقت الدكتورة نجلاء بكر، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، على قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مؤكدة أن القرار يساهم في السيطرة على التضخم.

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اقتصادية تكشف سر تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة (فيديو)

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن تحذيرات غرفة شركات السياحة للحجاج والمعتمرين، مؤكدًا أن ليس مجرد تحذير ولكنها حملة توعية للحجاج بشكل عام بخصوص العمرة أو الحج.

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عضو بالحج والعمرة: “كوارث..200 ألف حاج تحايلوا على السلطات السعودية العام الماضي"

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة الإثيوبي، إن تقرير الخبراء بشأن عيوب السد لم يستخدم خلال حكم محمد مرسي.

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علاء الظواهري: مصر لم تستخدم تقرير عيوب سد النهضة أثناء حكم مرسي

حذر عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، من أزمة خانقة في غزة، مؤكدًا أن القطاع يعاني من أزمة إنسانية بسبب العدوان الصهيوني الذي أدى إلى تشريد 1.9 مليون فلسطيني.

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أونروا تحذر من مجاعة في غزة بسبب العدوان الصهيوني (فيديو)

أكد الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية، أن الدولة تتجه للتحول إلى الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن الدولة وضع استراتيجية منذ فترة طويلة.

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قال الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الأثيويي، إن الأمريكان وضعوا خطة لبناء 33 مشروعا على النيل الأزرق، مضيفا أن إثيوبيا تشترك مع مصر والسودان في 3 أحواض وهم نهر السوباط والنيل الأزرق ونهر العبّارة.

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عارف غريب يكشف مؤامرة أمريكية لبناء 33 سدا على النيل (فيديو)

أعلن الحرس الثوري الإيراني تهديدا جديدا بإغلاق البحر الأبيض المتوسط وممرات مائية أخرى، وذلك إذ استمرت "جرائم الحرب" في قطاع غزة التي تواصل أمريكا وحلفاؤها دعمها.

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إيران تتحدى تحالف أمريكا البحري وتهدد بإغلاق البحر المتوسط (فيديو)

أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن حكومة بنيامين نتنياهو تُكن العداء لكل ما هو فلسطيني، وتستهدف بعدوانها واعتداءاتها كل ما هو فلسطيني، هي حكومة يمين متطرف وعدوان ومجازر.

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المتحدث باسم حركة فتح: حكومة نتنياهو تُكن العداء لكل ما هو فلسطيني

علق الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة، عن انتشار متحور كورونا الجديد "جيه.إن.1"، معقبًا: “متحور طيب وابن حلال.. لا يشكل خطرًا على المرضى المزمنين أو كبار السن”.

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متحور كورونا الجديد "JN.1".. استشاري مناعة يكشف خطورته (فيديو)

أعلنت حركة "حماس" عن فقد الاتصال مع مجموعة مسؤولة عن خمسة محتجزين إسرائيليين بسبب القصف على قطاع غزة وترجح أنهم قتلوا في ضربة إسرائيلية؛ وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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حماس تعلن فقد الاتصال مع مجموعة مسؤولة عن محتجزين إسرائيليين

قالت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنه يتم العمل على نشر الوعي بقضايا ذوي الإعاقة ومساعدتهم في الوصول إلى كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، مشددًا على أنه يحتفلون باليوم العالمي لذوي الإعاقة خلال شهر ديسمبر، لذا قاموا بتنظيم عدد من الفاعليات خلال الشهر ومنها التوعية بوصول الخدمات لـ ذوي الإعاقة.

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القومي لذوي الإعاقة: أصحاب الهمم قادرون على المشاركة في جميع القطاعات الوظيفية

أكد مدير عام مستشفى غزة أن الاحتلال ينفذ مجازر في قطاع غزة، ويصلنا المئات من الشهداء والمصابين يوميًا، نعاني نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية، والاحتلال يمنع وصول شاحنات المساعدات إلى المستشفيات والأهالي، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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مستشفى غزة: الاحتلال يمنع وصول المساعدات إلى المستشفيات والأهالي