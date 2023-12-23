متحور كورونا الجديد "JN.1".. استشاري مناعة يكشف خطورته (فيديو)

علق الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة، عن انتشار متحور كورونا الجديد "جيه.إن.1"، معقبًا: “متحور طيب وابن حلال.. لا يشكل خطرًا على المرضى المزمنين أو كبار السن”.

متحور كورونا الجديد "JN.1" فيروس سريع الانتشار

وأشار “الأنصاري”، إلى أن هذا المتحور لا يظهر أعراض البرد المعتادة، بل يسبب ألمًا في العظام والمفاصل، وأنه ينتشر بسرعة عالية، وجاء ذلك في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة “صدى البلد”.

متحور كورونا الجديد "JN.1"

وأوضح أن متحور كورونا الجديد "جيه.إن.1" لا يسبب تأثيرًا خطيرًا على معظم المصابين، والذين يصل عددهم إلى 50% من السكان، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب هذا المتحور.

وشدد على أن الوقاية منه تتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعروفة، مثل التطعيم، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين، وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، منوهًا بأن هذا المتحور قد يكون أكثر قابلية للانتقال بين الأشخاص، أو أكثر قدرة على التهرب من الجهاز المناعي، مقارنة بالمتحورات السابقة.

متحور كورونا الجديد "JN.1" فيروس سريع الانتشار، لكنه لا يشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وفقًا لبيان أصدرته منظمة الصحة العالمية.

فيما يأتي بعض الحقائق عن هذا المتحور:

متحور شديد العدوى قادر على اختراق أجهزة الجهاز المناعي، مما يجعله أكثر قابلية للانتقال من السلالات السابقة.

صنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد على أنه نوع مختلف ويتطلب الاهتمام، لكنه لا يشكل تهديدًا فوريًا للصحة العامة.

لا يشكل المتحور الجديد تهديدًا خطيرًا للصحة العامة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض JN.1 تشبه أعراض المتحور الجديد أعراض الأنفلونزا الموسمية، وتشمل السعال، والتهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف، والعطس، والتعب، والصداع، وآلام العضلات، وتغيير حاسة الشم والتذوق.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد هم كبار السن، أو الذين يعانون من ضعف المناعة.

للوقاية من متحور JN.1

الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها للحماية من المتحور الجديد ارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، ومتابعة نظافة اليدين، وأخذ لقاح فيروس كورونا.