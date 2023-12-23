المتحدث باسم حركة فتح: حكومة نتنياهو تُكن العداء لكل ما هو فلسطيني

أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن حكومة بنيامين نتنياهو تُكن العداء لكل ما هو فلسطيني، وتستهدف بعدوانها واعتداءاتها كل ما هو فلسطيني، هي حكومة يمين متطرف وعدوان ومجازر.

بيان عاجل من حركة فتح

وأوضح أن نتنياهو بات يتحدث ومن معه من المتطرفين بوضوح تام برفصهم للسماح بقيام دولة فلسطينية وأننا سنواجه كل مبادرة أو كل عمل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، اليوم السبت، أن المشروع الآن هو مشروع صهويني توراتي، وهو المشروع الذي تحدث عنه كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ويتبناه اليوم نتنياهو حتى يحفظ وجوده في هذه الحكومة التي بات عمره فيها قريبًا.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يريد أن يضمن استمرار وجوده في الحكم والحياة السياسية بتبنيه هذا الخيار الصهيوني التوراتي الذي يمثله كل أركان اليمين المتطرف في هذه الحكومة، مشددًا علىأنه ما من أفق للتعامل مع هذه الحكومة، فهي تتنصل من كل شيء، حيث إنها تنصلت من اتفاق أوسلو.

وتابع: "حكومة نتنياهو تحدثت بصراحة عن استهدافها لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، وأعلنت صراحة عن استهدافها وعدائها للسلطة الوطنية الفلسطينية".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية

أكد وزير الأوقاف الفلسطيني الدكتور حاتم البكري، أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة نشهد عددا كبيرا من الانتهاكات سواء لمستوطنين أو لجنود إسرائيليين في غزة أو الضفة الغربية للمساجد وعدد من الأماكن المقدسة الإسلامية.