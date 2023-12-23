وزير العدل الفلسطينى: أمريكا شريكة في جرائم الاحتلال بغزة (فيديو)

أكد الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن أمريكا شريكة للاحتلال الصهيوني في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن أمريكا أفشلت قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم أن الأزمة تهدد الأمن والسلم العالمي.

وأوضح أن الاحتلال لم يلتزم أو يحترم القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أنهى اتفاقية أوسلو بجرائمه التي يرتكبها في الأراضي المحتلة، وندعو لمؤتمر دولي للسلام، مضفًا أن أولوية الحكومة الفلسطينية إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

تحويل غزة إلى مقبرة

وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إن دولة الاحتلال الإسرائيلية تُسابق الزمن لاستكمال تحويل كامل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للشهداء والأحياء معًا، حيث تختطف المواطنين في القطاع وتصدر عليهم حكمًا بالإعدام بأشكال مختلفة ومتفاوتة تعجز الكلمات والمفاهيم والمعاني عن وصف وحشيتها وبشاعتها.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - أن مفهوم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لم يعد يستوعب "فظاعة الجرائم"، التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهذا ما تكشفه تباعا عديد التحقيقات لشبكات إعلامية بما فيها الأمريكية، وتقارير موثقة لمنظمات ومراصد أوروبية موثوقة، ولمنظمات أممية حقوقية وإنسانية مختصة، إضافة لشهادات حية لمسؤولين في الطواقم الصحية الفلسطينية بمن فيهم طواقم الإسعاف وكذلك الدفاع المدني وغيرها.

وأشارت إلى أن الاحتلال صنف أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة "عدو لهم، ومحكوم عليهم"، كما "يتبجح" نتنياهو ويتفاخر بالموت، إما بالقتل المباشر والجماعي أو بسبب سياسة التجويع والتعطيش، أو الحرمان من الدواء والعلاج، ولعدم توفر الوقود في هذا البرد القارس، الأمر الذي يُعمق من الكارثة الإنسانية والمأساة الحقيقية التي يواجهها الأطفال في قطاع غزة بشكل خاص.

فيما حذرت الأونروا، من أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة لا تكفي لتلبية 5 % من احتياجات السكان، مشيرا إلى أن العدوان أسفر عن مقتل وإصابة وفقدان 80 ألف نسمة من الفلسطينيين.