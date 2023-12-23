إيران تتحدى تحالف أمريكا البحري وتهدد بإغلاق البحر المتوسط (فيديو)

أعلن الحرس الثوري الإيراني تهديدا جديدا بإغلاق البحر الأبيض المتوسط وممرات مائية أخرى، وذلك إذ استمرت "جرائم الحرب" في قطاع غزة التي تواصل أمريكا وحلفاؤها دعمها.

ولم يوضح "الحرس الثوري" كيف سيتم ذلك الإغلاق، قائلا إن البحر الأحمر "تحول لكابوس وحصار" بالنسبة لأمريكا وإسرائيل، فيما كشف محمد رضا نفدي، مساعد قائد الحرس الثوري للشئون التنسيقية، أنه "سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وممرات أخرى".

وقال: "بالأمس صار الخليج ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون في البحر الأحمر"، وتزامنت تصريحات الحرس الثوري مع عدة هجمات نفذتها مليشيات الحوثي على سفن بالبحر الأحمر، وذلك ردا على حرب إسرائيل على غزة.

أمريكا تتهم إيران بالتورط في هجمات البحر الأحمر

واتهمت أمريكا إيران بـ"التورط في التخطيط لها" ما دفع "البنتاغون" للإعلان عن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، ليشمل تسيير دوريات مشتركة في جنوب البحر وخليج عدن عبر عملية أطلق عليهها اسم "حارس الازدهار".

وتسعى سفن تجارية لتغيير مسارها من قناة السويس لرأس رجاء الصالح، لتجنب تلك الهجمات، بينما تخفي سفن مواقعها بتعطيل نظام التعقب فيها، وأخرى تستعين بفرق مسلحة على متنها أثناء عبورها البحر الأحمر.

وقالت إسرائيل إنها لن تتسامح ضد أي تهديد وسترد بطريقتها إن واصلت المليشيات هجماتها، بينما حذرت أمريكا بمهاجمة سفنها العسكرية في حال لجأت للتصعيد عبر استهداف المليشيات.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عقد مؤتمر طهران الدولي، اليوم السبت، لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المساعي الهادفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية، وتشديد الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات العسكرية ضد غزة بشكل كامل ورفع الحصار عنها بشكل كامل، وكذلك تحريك إرسال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف كنعاني، أن هذا المؤتمر الدولي يستمر يوما واحدا ويشارك فيه مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وشخصيات سياسية ودينية ومفكرون وإعلاميون بارزون من أكثر من 50 دولة في العالم، معتبرا عقد هذا المؤتمر "يأتي في إطار استمرار الجهود الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم مقاومة الشعب المظلوم في فلسطين وشعب غزة البطل".