القومي لذوي الإعاقة: أصحاب الهمم قادرون على المشاركة في جميع القطاعات الوظيفية

قالت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنه يتم العمل على نشر الوعي بقضايا ذوي الإعاقة ومساعدتهم في الوصول إلى كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، مشددًا على أنه يحتفلون باليوم العالمي لذوي الإعاقة خلال شهر ديسمبر، لذا قاموا بتنظيم عدد من الفاعليات خلال الشهر ومنها التوعية بوصول الخدمات لـ ذوي الإعاقة.

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وأضافت أنه خلال شهر ديسمبر تم تكريم عدد من النماذج من ذوي الهمم الذيم حققوا نجاحات في حياتهم، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت.

وأوضحت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس عقد تعاون مع دار الأوبرا لتنظيم صالون نماذج مضيئة، وتكريم ذوي الهمم، مؤكدة أن أصحاب الهمم قادرون على المشاركة في جميع القطاعات الوظيفية.

وكانت قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عددا من الورش والفعاليات المتنوعة استمرارا لبرنامج الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

ونظم قصر 25 يناير لثقافة الطفل مجموعة من الورش الفنية بمدرسة جنة الأطفال المعاقين شملت ورشة عمل مجسمات مبسطة بالفوم الملون نفذتها ناريمان نبيل، تلاها ورشة عمل مشغولات يدوية بالخرز الملون نفذتها رغدة كمال، واختتم اليوم بورشة تصميم كروت تهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد تدريب ريهام نبيل.

وأقام أتوبيس الفن الجميل، ورشة فنية لأطفال مستشفى57357، قامت خلالها المدربة سارة علي بتصميم ساعات بالفوم جليتر، تلاها فقرة رسم على الوجه للفنانة غادة عبد النبي لإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال.

الفعاليات قدمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، ضمن أنشطة وفعاليات مكثفة لقصور الثقافة احتفالا بذوي القدرات الخاصة في يومهم العالمي.

وفي السياق أعدت مكتبة النادي الرياضي لقاء بعنوان "دور الأسرة في التأهيل النفسي والاجتماعي للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة"، أكدت خلالها عزة عبد الظاهر ضرورة تنشئة الطفل في جو أسري سليم، مع الاهتمام بتنمية مهاراته الاجتماعية.

وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال تعزيز ثقة الطفل بنفسه، وتعليمه الاستقلالية كي يصبح قادرا على الاعتماد على نفسه في الأمور البسيطة، والاستقلال بحياته فيما بعد.