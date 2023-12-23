عضو بالحج والعمرة: “كوارث..200 ألف حاج تحايلوا على السلطات السعودية العام الماضي"

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن تحذيرات غرفة شركات السياحة للحجاج والمعتمرين، مؤكدًا أن ليس مجرد تحذير ولكنها حملة توعية للحجاج بشكل عام بخصوص العمرة أو الحج.

الحج والعمرة:

وأشار إلى أن هناك سلبيات يتم الوقوف أمامها أثناء تنفيذ برامج العمرة والحج كان به كوارث، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأكد أن المملكة العربية السعودية وضعت قواعد وتنظيم معين، إلا أنه فوجئ أن بعض المصريين تحايل عليهم من خلال بعض الوسطاء ودخلوا نظام الحج عن طريق تسريب سواء بالمشي أو داخل أتوبيسات، موضحًا أن هناك 200 ألف حاج تحايلوا على السلطات السعودية.

اللجنة العليا للحج والعمرة

وشدد أنه يتم تفعيل من خلال وزارة السياحة والداخلية لمراقبة الكيانات الغير وهمية، مؤكدًا أن المتاح للحج هو 80 ألف فقط، وفي مصر أقل سعر للحج في العالم وتبدأ من 195 لـ 430 ألف جنيه وهناك تدرج أسعار.



أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة في السنة.



جاء ذلك وفق ما كشفته الوزارة عبر منصة إكس ردًا على الاستفسارات الواردة إليها، مؤكدة أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يومًا من آخر تصريح له.

وقالت الحج والعمرة: لزيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق «نسك» أو توكلنا بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

دشن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، على هامش فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في مدينة الرياض، منصة «نسك أعمال» التي تستهدف قطاع الأعمال، لتسهيل الحج والعمرة والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والعمل على إشراك رواد الأعمال والشركات الناشئة بمختلف فئاتها، والقطاع غير الربحي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تمكين القطاع الخاص وتحقيق مستقبل أفضل.