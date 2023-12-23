علاء الظواهري: مصر لم تستخدم تقرير عيوب سد النهضة أثناء حكم مرسي

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة الإثيوبي، إن تقرير الخبراء بشأن عيوب السد لم يستخدم خلال حكم محمد مرسي.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن عدم استخدام تقرير الخبراء في المحافل الدولية سبب ضررا، مشيرا إلى أنه كان يمكن استخدامه لأنه كان سيغير مسار التفاوض وسيسرع بالوصول إلى حل.

وذكر أن مؤتمر جماعة الإخوان ومرسي الذي عُقد في ذلك الوقت وبث على الهواء سبب أزمة بين مصر وإثيوبيا، والموجودزن فيه ليسوا ذو تخصص، وأُصدر منهم كلمات غير دبلوماسية، ونتج عنها تأثير سيء.

وأوضح أنه عندما سافر الوفد لإثيوبيا لمقابلة السفير، كان المواطن العادي يتتبع أعضاء السفارة ويسبهم ويعاملهم معاملة خشنة، ونتج عن ذلك تجميد العضوية في الاتحاد الإفريقي.

وكشف أنه يجري التحرك في مسارات فنية عدة، وعمل دراسات والاستعانة بدراسات أجنبية، رغم أن في بعض الأحيان تكون متطابقة، وذلك لمواجهة العالم بها، خاصة أن الدراسات الأجنبية غير مجروحة.

فشل مفاوضات سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبي

أعلنت وزارة الري، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير، من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر .

وأضافت: “لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة”.

وتابع: “كما بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي”.

وذكرت: “على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، هذا وتؤكد مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر”.