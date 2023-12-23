نشرة التوك شو.. الدولار المجمد يهدد السوق السوداء وبرونزية الأهلي في المونديال

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أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن 93% من سكان غزة يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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الصحة العالمية: 93% من سكان غزة يواجهون أزمة جوع



وجه الإعلامي مصطفى بكري، التهنئة لكل المصريين بفوز الأهلي والتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، معلقا:" الأهلي صنع الفرحة للمصريين وفاز ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

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مصطفى بكري يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية.. صنع الفرحة للمصريين (فيديو)



قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة، هوالسبب في ارتفاع أسعار الذهب.

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"التموين" تكشف سبب ارتفاع أسعار الذهب وشرط انحفاضه (فيديو)



أكد الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن الدولار المجمد ممنوع تداوله ويتم التعرف عليه داخل البنوك، من خلال "السيريال" الخاص به، معقبًا: "مش مذور ولكن مصدره غير سليم".

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الدولار الحرام يلوث السليم.. وتحذير عاجل من خبير اقتصادي (فيديو)



قال محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا السبت يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلًا.

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قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بـ حركة فتح، إن مصر دائما هي السند لفلسطين والقضية الفلسطينية على مر التاريخ.

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حركة فتح: مصر دائما هي السند لفلسطين على مر التاريخ (فيديو)



حذر الإعلامي خالد أبو بكر، من، الدولار المجمّد، قائلا: "الدولار المجمّد عملة صحيحة، ويحمل أرقاماً مسلسلة، يمكن تداوله بشكل طبيعي، لكن خارج الجهاز المصرفي، نظرا لكونها مهربة ومنهوبة من دول أخرى سواء في أوقات الحروب أو الثورات.

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خالد أبو بكر يحذر من الدولار المجمد.. جناية وقيمته هتروح عليك (فيديو)



هنأ الإعلامي عمرو أديب، فريق الأهلي بحصده الميدالية البرونزية بمونديال الأندية 2023 ، قائلا: “مبروك للأهلاوية، الأهلي حقق انتصار عظيم، وشرف الكرة المصرية والإفريقية، وأثبت أنه فريق برونزي… واللي يقولك برونزية، قل له يا عم دي في العالمية”.

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عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية.. سعادتي مكتومة (فيديو)



كشف الدكتور محمد شعراوي، أستاذ اقتصاديات أسواق المال، عن أسباب اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة.

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أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة.. فيديو

