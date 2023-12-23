الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

تفاصيل المخزون الاستراتيجي للأدوية في مصر (فيديو)

أدوية
أدوية

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن المخزون الاستراتيجي للأدوية، مؤكدًا أن الأدوية  التي لها بدائل تكفي من 6 إلى 12 شهرا والتي ليس لها بدائل من 3 إلى 6 أشهر.

txt

السيطرة على حريق محدود في مصنع أدوية بيطرية بالشرقية

txt

6 أدوية “مغشوشة” في السوق.. وهيئة الدواء تحذر

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم السبت، أن صناعة الدواء تعد سلعة استراتيجية وتمثل أمنا قوميا، وفي نفس الوقت الدواء سلعة لا غنى عنها في دائرة اهتمام الحكومة.

وأكد أنه يوجد تكليفات رئاسية بمتابعة مخزون الدواء يوميا وأسبوعيا وشهريا، متابعا أن هيئة الدواء تتابع كل جرام مادة فعالة داخل مصانع مصر والمخزون في الأسواق. 

نشر الوعي بخصوص بدائل الأدوية المحلية

وأوضح أن مصر لديها أبحاث وتجارب ناجحة، ومن ثم تسجيل الدواء وتداوله وتحليله والتأكد من سلامته تابعة له، وهناك رقابة من منظمة الصحة العالمية، وصنفت هيئة الدواء المصرية تصنيف المستوى الثالث، علما بأن المستوى الرابع هو أعلى مستوى.

وأشار إلى أن شعبة الأدوية بدأت في نشر الوعي بالبدائل المحلية للمنتج الأجنبي، وتم تفعيل ذلك في دواء أمراض الغدة.

مواد متعلقة

السيطرة على حريق محدود في مصنع أدوية بيطرية بالشرقية

6 أدوية “مغشوشة” في السوق.. وهيئة الدواء تحذر

هيئة الدواء تُحذر من 6 أدوية مغشوشة بالسوق

هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة

التعليم العالي تبحث تصنيع أدوية طبيعية في مصر

إحالة موظف للمعاش لاتهامه بإختلاس أدوية بـ 600 ألف جنيه

عقوبة استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل للحصول على أدوية وأجهزة طبية

صحة المنيا تنفي نقص أدوية السكر بالتأمين الصحي
الجريدة الورقية