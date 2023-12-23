تفاصيل المخزون الاستراتيجي للأدوية في مصر (فيديو)

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن المخزون الاستراتيجي للأدوية، مؤكدًا أن الأدوية التي لها بدائل تكفي من 6 إلى 12 شهرا والتي ليس لها بدائل من 3 إلى 6 أشهر.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم السبت، أن صناعة الدواء تعد سلعة استراتيجية وتمثل أمنا قوميا، وفي نفس الوقت الدواء سلعة لا غنى عنها في دائرة اهتمام الحكومة.

وأكد أنه يوجد تكليفات رئاسية بمتابعة مخزون الدواء يوميا وأسبوعيا وشهريا، متابعا أن هيئة الدواء تتابع كل جرام مادة فعالة داخل مصانع مصر والمخزون في الأسواق.

نشر الوعي بخصوص بدائل الأدوية المحلية

وأوضح أن مصر لديها أبحاث وتجارب ناجحة، ومن ثم تسجيل الدواء وتداوله وتحليله والتأكد من سلامته تابعة له، وهناك رقابة من منظمة الصحة العالمية، وصنفت هيئة الدواء المصرية تصنيف المستوى الثالث، علما بأن المستوى الرابع هو أعلى مستوى.

وأشار إلى أن شعبة الأدوية بدأت في نشر الوعي بالبدائل المحلية للمنتج الأجنبي، وتم تفعيل ذلك في دواء أمراض الغدة.