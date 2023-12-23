عارف غريب يكشف مؤامرة أمريكية لبناء 33 سدا على النيل (فيديو)

قال الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الأثيويي، إن الأمريكان وضعوا خطة لبناء 33 مشروعا على النيل الأزرق، مضيفا أن إثيوبيا تشترك مع مصر والسودان في 3 أحواض وهم نهر السوباط والنيل الأزرق ونهر العبّارة.

وكشف خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة اختارت أكبر نهر يقدم لمصر والسودان مياه بنحو 50 مليار متر مكعب، وبدأت تضع عليه 33 مشروعا جميعهم سدود مائية أكبرهم على النيل الأزرق.

سد النهضة كان خمس السعة الحالية قبل زيادته

وأكد أن السد الإثيوبي كان بأبعاد أقل بما هو عليه الآن، إذ كانت سعته حوالي 14 مليار فقط وهي خمس السعة التي تم تنفيذها حاليا، موضحًا غريب أن جرى ملء السد بـ42 مليار متر من أصل 74 مليارا.

فيما أكد الدكتور علاء الظواهري، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة، إن السدود التي وضعت كانت ردا على محاولة إقامة السد العالي، مضيفا أن التغيرات السياسية التي حدثت في حرب 73 و64 والتحرك بين الروس والأمريكان في هذه الفترة جعلت الأمور تخمد من ناحية إقامة السدود وتمويلها.