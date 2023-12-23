اقتصادية تكشف سر تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة (فيديو)

علقت الدكتورة نجلاء بكر، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، على قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مؤكدة أن القرار يساهم في السيطرة على التضخم.

وأضافت "بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم السبت، أن البنك المركزي قبت له بأن سياسة رفع الفائدة لم تنجح في مواجهة التضخم بعدما وصل لـ7%، ورفعه للفائدة مسبقا منذ مارس 2020 بواقع 11 نقطة.

وأفادت أن هناك عوامل تؤثر في التضخم بخلاف السياسات النقدية التي تؤثر في الطلب أهمها المشكلات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر نتيجة الأزمة الأوكرانية والمشكلات على الصعيد العربي.

تأثير رفع البنك المركزي للفائد

وأشارت إلى أنه مع استمرار نقص الدولار أصبح هناك ارتفاع كبير في الإنتاج والمنتجات والسلع المختلفة، ولم تستطع سياسات رفع الفائدة تحفيز المنتجين على خفض الأسعار، ومن ثم هناك أسباب كثيرة تحول دون هذه السياسة.

ولفتت إلى أن التضخم في مصر ركودي، بحيث هناك عناصر كثيرة في تضخم الأسعار وفي الوقت نفسه هناك بطالة وركود، ومن ثم الأنسب في هذه الحالة، إلى جانب سياسة الطلب من قبل البنك المركزي، أن يكون هناك تأثير في جانب العرض وتحفيز المنتجين.

وأوضحت أن البنك المركزي في الاجتماعين الأخيرين بدأ في الحفاظ على ثبات سعر الصرف، تمهيدا للعوامل الأخرى التي يمكن أن تساعده من ناحية التأثير في المنتجين.