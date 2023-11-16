د. وجدي زين الدين: تخصيص "المتحدة" 100 دقيقة لمرشحي الرئاسة يؤكد مساواة الدولة بين المتنافسين

أشاد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنح كل مرشح 100 دقيقة إعلانية مجانية، مؤكدًا أنه قرار صائب وعظيم ورائع يستحق الشكر من كل المرشحين.

وشدد زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج“ الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، على أن القرار يؤكد تعامل الدولة المصرية بشفافية مطلقة، وبمثابة إعلان بعدم وجود تفرقة بين مرشح وآخر.

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د. عبدالسند يمامة يشكر المتحدة

ووجه الدكتورعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد قرارها بمنح كل مرشح رئاسي "100 دقيقة إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعمًا وتشجيعًا للعملية الانتخابية، إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال عبد السند يمامة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc: "أعربنا عن شكرنا وتقديرنا للشركة المتحدة، وتلقينا هذا الخبر ببالغ التقدير كونه يعكس أن هناك معاملة عادلة مع كل المرشحين، وفرصة طيبة خاصة وأن كل مرشح يتحمل على عاتقه نفقات الدعاية الانتخابية، لذلك هذا دعم جيد ومتساوي لكل المرشحين وشكرا لكم على كل الدعم".

وأضاف عبد السند يمامة: "نحن بدأنا أعمالنا مع بداية الحملة الانتخابية منذ يوم الخميس الماضي، وكنا في محافظة الدقهلية في مؤتمر شعبي وغدا سيكون هناك مؤتمر شعبي آخر في محافظة بورسعيد، وهذه المحافظات تدعو المحافظات المجاورة ما يعيد رسالتنا إلى الناخبين وبرنامجنا الانتخابي، وأدعو كل الناخبين أن يستغلوا هذه الفرصة للمشاركة في الانتخابات وأن يكون الاختيار قائمًا على أسس موضوعية وفرصة ديمقراطية وممارسة حق الاختيار والانتخاب ويجب ألا نضيعها لاختيار المرشح الذي يحقق آمال الناس".