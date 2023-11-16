عضو بالشؤون الإسلامية: قضية فلسطين لا تموت بالتقادم (فيديو)

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث ضدهم لن يثنيهم عن ترك أرضهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يدرك حتى الآن أنه يواجه أصحاب الأرض، أصحاب قضية لا تموت بالقتل ولا بالتقادم، والتاريخ لا يموت.

وأشار إلى أن الرواية الفلسطينية أصبحت ذات مصداقية على مستوى العالم الآن، وهذا الأمر يعد انتصارا قويا للمقاومة والشعب الفلسطيني الصامد، وحان الوقت لأن يعلم العالم حقيقة القضية الفلسطينية وحق هذا الشعب في أرضه.

وأكد أن ما أحدثته المقاومة خلال 41 يوما من الحرب أكد أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وما حدث من مظاهرات في جميع دول العالم الداعمة للفلسطينيين أكدت أن هذا الكيان الصهيوني فقد مصداقيته.

اليوم الـ41 للحرب في غزة

وفي اليوم الـ41 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ11500 قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا إسرائيليا.