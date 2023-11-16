الأمريكيون في رعب من بن لادن رغم وفاته.. سر رسالة تتكرر في غزة

رسالة من أسامة بن لادن منذ 16 عاما تربك الشعب الأمريكي، فشبابها أعادوا قراءتها في فيديوهات تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وصحيفة الجارديان تحذفها بعد مرور 21 عاما على نشرها.

الرسالة كتبها بن لادن عام 2007 ووجهها إلى الشعب الأمريكي ليؤكد لهم أسباب استهداف جماعته لهم، وأبرز فيها جرائم قتل الأطفال والنساء والمدنيين في فلسطين.

ولفت في رسالته إلى أن الإدارة الأمريكية تخدع الشعب الأمريكي بالحروب بحجة أنها ضرورية لأمن أمريكا وتوعدت بحرب طويلة لكن سيكون الخاسر فيها الشعب الأمريكي.

وتابع موجهًا رسالته للشعب الأمريكي: “لقد أدخلتكم إدارة بوش هذه الحروب ووعدتكم أنها مجرد قتال خاطف سيكون ستة أيام أو ستة أسابيع أو ست سنوات لكنها استمرت لما نهاية”.

وواصل: “ومضت ستة سنوات وهم يعدونكم النصر دون أن يتحقق وجاء أوباما وأخر الانسحاب الذي وعدكم به 16 شهرا ثم وعدكم بالنصر في افغانستان وحدد موعدًا للانسحاب”.

وأكمل : “وبعد مضي ستة أشهر جاء بترويس (يقصد غزو الاحتلال) وكرر نفس الرقم 6 ثم خدعكم وأخر الانسحاب 6 أشهر أخرى”.

الأمريكيون أسقطوا ما جاء في الرسالة على حرب غزة خاصة أنها نفس الأسباب التي تحرص فيها الإدارة الأمريكية الآن على دعم حرب إسرائيل غاشمة على غزة وتكرار جرائم قتل الأطفال والنساء قليلة، ورأوا أنها تتطابق مع الواقع الحالي فحذفتها صحيفه الجارديان.

وقُتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة فجر الاثنين الموافق 2 مايو 2011 في أبوت آباد الواقعة على بعد 120 كم عن إسلام أباد في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية ونفذها الجيش الأمريكي واستغرقت 40 دقيقة.

إخفاء الحقائق

اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن صحيفة الجارديان لجأت إلى حذف مقال أسامة بن لادن، اليوم، رغم نشره منذ عام 2002، بسبب تداوله بكثرة الأيام الأخيرة، خاصة أن بن لادن أرجع سبب أحداث 11 سبتمبر إلى دعم أمريكا غير المحدود لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الهدف من حذف المقال هو منع أي محاولة للوصول إلى الحقيقة، لافتا إلى أن عدم وجود حلول عادلة للقضايا الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية هو السبب الرئيسي للتوترات في المنطقة.

وأكد عادل العمدة، أن دعم أمريكا غير المحدود لإسرائيل هو أمر ضد العدالة والإنسانية، متابعا: "لو ارتضت أمريكا وإسرائيل بحل الدولتين لم تكن الأمور تصل إلى هذه الدرجة من التوتر".

وعن اختراق إسرائيل لمستشفى الشفاء، قال: "إسرائيل تريد أن تصور لمواطنيها أنها انتصرت بأنها اخترقت الداخل الفلسطيني، وبنيامين نتنياهو يحاول تحسين صورته، خاصة أنه سيتم عزله من منصبه وإحالته للمحاكمة، والوصول العسكري إلى قلب غزة هو تحقيق للنصر من وجهة نظر العسكرية".