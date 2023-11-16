قيادي بحركة فتح يكشف أكاذيب الاحتلال حول مستشفى الشفاء (فيديو)

أكد الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، عدم صحة ما نشره الاحتلال الإسرائيلي بشأن العثور على أسلحة في مجمع الشفاء في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن الأسلحة التي زعم الاحتلال ضبطها في المجمع واقعة مفبركة وأحضرها جيش الاحتلال معه أثناء اقتحام المستشفى للتلفيق.

وأوضح أن جيش الاحتلال يحاول أن يقدم نفسه للمجتمع الدولي بأنه حامي الحمى، مضيفًا أن جيش الاحتلال إذا تمكن من تدمير قطاع غزة فإنه سينتقل بطبيعة الحال إلى الضفة الغربية والقدس برعاية ودعم من أمريكا.

وأكد أن الاحتلال فشل بمعنى الكلمة في إثبات صحة روايته بأن مركز قيادة حماس يقبع تحت مستشفى الشفاء، ولكن الهدف من اقتحام المستشفى هو احتلال غرب قطاع غزة، موضحا أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار في غزة سيكون مصيره الفشل لأن إسرائيل ترفض ذلك.

وذكر أن الكيان الصهيوني خارج عن القانون بحماية أمريكية، لافتا إلى أن المقاومة الفلسطينية لن تتنازل عن طلباتها في ملف الأسرى، مؤكدا أن المقاومة بخير وقادرة على الصمود لعاما كاملا أمام جيش الاحتلال.

الحرب في غزة تدخل اليوم الـ41

ودخلت الحرب في غزة اليوم الـ41، ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ11500 قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.