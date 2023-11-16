د. وجدي زين الدين: تنافس 4 مرشحين على منصب الرئيس حالة غير مسبوقة تشهدها مصر

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن تواجد أربعة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية يعتبر حالة غير مسبوقة تشهدها جمهورية مصر العربية.

وأضاف زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج، “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن مصر تعيش أجواء رائعة من الديموقراطية خلال الفترة الراهنة بسب الانتخابات الرئاسية؛ إذ تنعدم القيود والاعتراضات من الدولة المصرية، بل توفر كل التسهيلات من أهمها بث وسائل الإعلام المختلفة لبرامج المرشحين، واستعدادها التام في إبرازها للمصريين.

وأشاد رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنح كل مرشح 100 دقيقة إعلانية مجانية، مؤكدًا أنه قرار عظيم.

100 دقيقة مجانية

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعمًا وتشجيعًا للعملية الانتخابية، قررت الشركة منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقة إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، وذلك إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانًا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه سيتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين، وأن ذلك يأتي ذلك دعمًا وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعا للمصريين على خوض حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم، من دون الانحياز إلى أحد، وتؤكد المتحدة أنها على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.