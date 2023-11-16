عاجل
قيادي بحركة فتح: مصر بقيادة السيسي أفشلت مخطط تهجير غزة لسيناء (فيديو) عضو بالشؤون الإسلامية: قضية فلسطين لا تموت بالتقادم (فيديو) إثيوبيا تشعل القرن الإفريقي
الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

د. وجدي زين الدين: إدلاء المواطن بصوته في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ودستوري

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

 قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن لقاء أحد مرشحي الرئاسة بسفير دولة بيرو أمر جيد ومقبول، ويجب أن يبتعد عن دائرة الجدل الخاصة ببعض الأشخاص الذين يحذرون من لقاء المرشحين بالجهات الخارجية.

وأكد زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج“ الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن اللقاء لا غبار عليه طالما معلن "وفي النور"، على حد قوله، بل مستحسن في ضوء الجهود الدبلوماسية الرامية لإيقاف العدوان على غزة، منوهًا إلى أن دولة بيرو كانت لها تجربة في عام 2002 تشبه الحوار الوطني المنعقد في مصر حاليًا، معقبًا: “لماذا لا نستفيد من خبرتها في التوافق وإنهاء لانقسام”.

txt

د. وجدي زين الدين: الدولة تقف على مسافة واحدة من المرشحين للرئاسة (فيديو)

txt

د. وجدي زين الدين: تخصيص "المتحدة" 100 دقيقة لمرشحي الرئاسة يؤكد مساواة الدولة بين المتنافسين

ولفت إلى أن لقاءات المرشحين بقيادات الدولة ومنهم البابا تواضروس وزعماء الكنيسة أمر مسموح به في نطاق الدعاية الانتخابية، وأنه يفضل أن يزور المرشحين أيضًا مؤسسة الأزهر.

وعن جولة وزيرة الهجرة د. سها جندي العالمية لحث المصريين على الانتخاب، قال رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الدعوة للنزول إلى الانتخابات يجب أن تشمل الداخل والخارج، بحيث يكون المواطن إيجابي ويدلي بصوته، مطالبًا بتوفير كل التسهيلات المتاحة لكي يتمكن الجميع ممارسة حقهم السياسي والدستوري الذي يعتبر واجب وطني.

موعد الانتخابات الرئاسية

وتحدد موعد انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وسيبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، أما عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023 في الداخل، ستعقد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

 

مواد متعلقة

د. وجدي زين الدين: د. عبدالسند يمامة لديه خطة للنهوض بمصر تتضمن الاقتصاد والتعليم

د. وجدي زين الدين: الشعب المصري بداخله وفدي وإن لم يكن عضوًا في الحزب

د. وجدي زين الدين يحذر من شمولية المقاطعة.. "بلاش خراب البيوت"

د. وجدي زين الدين يطالب الدول العربية بالتكاتف لنصرة فلسطين.. أمامنا فرصة ذهبية وكفاية تخاذل

د. وجدي زين الدين: الدبلوماسية المصرية غيرت الرأي العام العالمي تجاه أحداث فلسطين

د. وجدي زين الدين: الريادة المصرية المطالبة بنصرة الشعب الفلسطيني تحققت على أرض الواقع
الجريدة الورقية