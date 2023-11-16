د. وجدي زين الدين: إدلاء المواطن بصوته في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ودستوري

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن لقاء أحد مرشحي الرئاسة بسفير دولة بيرو أمر جيد ومقبول، ويجب أن يبتعد عن دائرة الجدل الخاصة ببعض الأشخاص الذين يحذرون من لقاء المرشحين بالجهات الخارجية.

وأكد زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج“ الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن اللقاء لا غبار عليه طالما معلن "وفي النور"، على حد قوله، بل مستحسن في ضوء الجهود الدبلوماسية الرامية لإيقاف العدوان على غزة، منوهًا إلى أن دولة بيرو كانت لها تجربة في عام 2002 تشبه الحوار الوطني المنعقد في مصر حاليًا، معقبًا: “لماذا لا نستفيد من خبرتها في التوافق وإنهاء لانقسام”.

ولفت إلى أن لقاءات المرشحين بقيادات الدولة ومنهم البابا تواضروس وزعماء الكنيسة أمر مسموح به في نطاق الدعاية الانتخابية، وأنه يفضل أن يزور المرشحين أيضًا مؤسسة الأزهر.

وعن جولة وزيرة الهجرة د. سها جندي العالمية لحث المصريين على الانتخاب، قال رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الدعوة للنزول إلى الانتخابات يجب أن تشمل الداخل والخارج، بحيث يكون المواطن إيجابي ويدلي بصوته، مطالبًا بتوفير كل التسهيلات المتاحة لكي يتمكن الجميع ممارسة حقهم السياسي والدستوري الذي يعتبر واجب وطني.

موعد الانتخابات الرئاسية

وتحدد موعد انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وسيبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، أما عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023 في الداخل، ستعقد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.