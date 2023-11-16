وزير الاتصالات الفلسطيني: الاحتلال دمر 70% من الشبكة في غزة

قال إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن انقطاع شبكة الاتصالات في قطاع غزة يرجع لتوقف المولدات الرئيسية إثر نفاد الوقود، ونوجه نداءات استغاثة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات واستعادة خدمة الاتصالات في غزة.

ونوه إلى أن الاحتلال دمر 70% من شبكة الاتصالات في غزة ونناشد بإعادة تشغيل ما تبقى منها، ونرى تعنت من الاحتلال في التعامل مع المؤسسات الأممية، وانقطاع الاتصالات في غزة أمر غير مسبوق.

وأوضح إسحاق سدر، أنه يجب العمل على تأمين المستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 11660 شهيدا، ونحو 32 ألف مصاب، منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، حتى 15 نوفمبر، إلى 11470 شهيدا، منهم 4707 أطفال، و3155 امرأة، و686 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 29 ألف مصاب.