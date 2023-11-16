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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. وجدي زين الدين: الدولة تقف على مسافة واحدة من المرشحين للرئاسة (فيديو)

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

 أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من المرشحين على منصب رئيس الجمهورية، مضيفًا أنها تشجعهم على عقد الندوات والمؤتمرات لتعريف الجمهور ببرامجهم.

وشدد زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج“ الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، على عدم وجود تمييز من الدولة لمرشح عن آخر، وتوجد سواسية بينهم، منوهًا إلى أن مصر الجديدة اختلفت، حيث توجد شفافية في كل الأمور، وأن رئيس مصر القادم سيحدده فقط الصناديق وأصوات الناخبين.

ولفت رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد إلى أن غدًا الجمعة، ستشهد مدينة بورسعيد مؤتمرًا انتخابيًا للدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، متابعًا أن بورسعيد مدينة تاريخية وباسلة وتمتلك نضالًا طويلًا ضد الاستعمار، وهي قلعة وفدية، يوجد بها الكثير من أنصار حزب بيت الأمة.

 

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ونوه زين الدين بأن من بين رموز الوفد في مدينة بورسعيد الراحل مصطفى شردي، مؤسس جريدة الوفد، والذي تتلمذ على يديه هو وأجيال عديدة متعاقبة وتعلموا منه أصول العمل الصحفي، مردفًا: “الوفد له جذور قوية في بورسعيد”.

 

وأشار زين الدين إلى أن حزب الوفد استعد جيدًا للمؤتمر الذي يتزامن مع ذكرى عيد الجهاد الوطني، إذ سيتم الاحتفال به خلال المؤتمر الذي سيشمل محافظات القناة ودمياط والدقهلية.

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