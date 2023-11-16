قيادي بحركة فتح: مصر بقيادة السيسي أفشلت مخطط تهجير غزة لسيناء (فيديو)

كشف الدكتور فراس الحلبي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، المخطط الصهيوني الذي يستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه، موجها التحية للشعب الفلسطيني الصامد في وجه جرائم الاحتلال بالقطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن القيادة السياسية في مصر بذلت جهودا كبيرا لمساعدة الفلسطينيين في غزة، وطالبت بإصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة وأدانت اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين.

وأشاد بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لمخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء وإصابة القضية الفلسطينية بنكبة جديدة وتحويلها إلى قضية لاجئين.

وأكد أن المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين فشل بسبب موقف مصر العروبي وشعبها الرافض لتنفيذ المخططات الإسرائيلية رغم ضغوط المجتمع الدولي، مطالبا العالم بتحمل مسؤولياته ووقف العدوان على غزة وحل القضية الفلسطينية بشكل جذري.

بدء المرحلة التالية من العملية البرية في قطاع غزة

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، بدء المرحلة التالية من العملية البرية في قطاع غزة.

وقال جالانت، خلال زيارة إلى مركز قيادة الفرقة 36 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي عثر على نتائج مهمة في مستشفى الشفاء، دون أن يوضح تفاصيلها.

وأضاف جالانت أن الجيش الإسرائيلي أكمل السيطرة على الجزء الغربي من مدينة غزة، وقام بتطهير المنطقة من أي نشطاء وأصول لحماس.

وتابع جالانت أن المرحلة التالية من العملية البرية ستشمل مناطق جديدة في قطاع غزة.